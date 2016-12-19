Путин примет участие в заседании ВЕЭС и Совета ОДКБ 26 декабря

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Санкт-Петербурге 26 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В рамках заседания ОДКБ лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия в рамках Организации, обеспечение ее текущей деятельности», — говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, в ходе заседания планируется также обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, в том числе борьбе с терроризмом и незаконным оборотом оружия и наркотиков.

Также сообщается, что на заседании ВЕЭС и Совета ОДКБ Путин обсудит актуальные международные вопросы со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.