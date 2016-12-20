Россия и НАТО сверили часы

Заседание Совета Россия–НАТО, прошедшее 19 декабря в Брюсселе, стало четвертым с момента начала украинского кризиса и приостановки всех переговоров Североатлантического альянса с Москвой. Несмотря на то что прибалтийские страны настаивают на полной заморозке диалога, такие страны, как Франция и Германия, отстаивают необходимость снижения градуса напряженности между сторонами.



Заседание в Брюсселе проходило на уровне постпредов стран. С российской стороны на встрече присутствовал постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко. Как рассказали «Известиям» в постпредстве РФ при НАТО, на встрече не удалось достигнуть прорывных результатов, однако некоторые пункты всё же были согласованы. В частности, Россия получила ответ со стороны Североатлантического альянса по поводу включения транспондеров в небе над Балтикой. Ранее свое согласие Москва уже дала, ожидалась лишь реакция блока.



Как рассказал по итогам заседания Грушко, были обсуждены наиболее значимые факторы, влияющие на уровень военной безопасности в Европе.



— Заседание прошло с открытой повесткой дня, что дало возможность всем делегациям затронуть те вопросы, которые они считали важными, — заявил российский дипломат. — Мы констатировали, что ситуация в области евробезопасности продолжает ухудшаться. Основной негативный фактор — продолжающееся усиление «восточного фланга» НАТО, развертывание там сил и средств США и союзников, а также наращивание военной инфраструктуры вдоль российских границ. Эти меры ослабляют региональную безопасность, в том числе и безопасность тех стран альянса, оборону которых эти меры якобы призваны укрепить. Подчеркнули, что вкладом в обеспечение европейской безопасности стало бы прекращение военной активности НАТО у рубежей России, возвращение ситуации к состоянию на конец 2013 года. Состоялся разговор по теме авиационной безопасности в Балтийском регионе на основе брифингов представителей ИКАО и соответствующей группы под ее эгидой. Не могу раскрывать детали экспертного обсуждения в силу конфиденциальности работы совета. Но деятельность этой группы и ее результаты — пример того, как следует подходить к вопросам военной безопасности — на основе профессионального, деполитизированного подхода с участием военных и гражданских экспертов.

По его словам, укрепление доверия невозможно без отказа альянса от конфронтационных схем безопасности. А на сегодняшний день НАТО и в политическом отношении, и в военном планировании проводит курс на «сдерживание» России.



По итогам заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что диалог был откровенным и содержательным. Москва и альянс продолжат работать в подобном формате и в следующем году. На повестке заседания значился кризис на востоке Украины, ситуация в Афганистане и лишь третьим пунктом, который Москва считает основным, господин Столтенберг обозначил снижение напряженности в двусторонних отношениях.



— По итогам июльской встречи Совета Россия–НАТО мы провели ряд встреч представителей Балтийского проекта и Международной организации гражданской авиации. Их работа внесла серьезный вклад в повышение безопасности полетов над Балтийским морем. Я приветствую инициативу Финляндии по проведению встречи на техническом уровне, чтобы продолжить эту работу в новом году при поддержке Международной организации гражданской авиации. На встрече будет рассмотрена реализация рекомендаций, сделанных представителями Балтийского проекта. Важно, чтобы мы все следовали установленным правилам, вели себя ответственно и безопасно. Россия также рассказала нам о недавних учениях «Кавказ-2016», а НАТО — об учениях Trident Juncture 2016. Прозрачность военных учений крайне важна. Все 57 стран ОБСЕ, включая членов НАТО и Россию, договорились о правилах ведения военной активности в Европе, включая наблюдение и уведомление о учениях, — заявил Столтенберг.



При этом генсек альянса отметил, что Россия и члены НАТО придерживаются разных взглядов, а встреча не означает возвращения к прежнему уровню диалога. Однако без переговоров стороны не смогут «разрешить разногласия и улучшить взаимопонимание», считает Столтенберг. По его словам, НАТО не стремится к конфронтации и не представляет никакой угрозы, а цель альянса — защита союзников, предотвращение конфликтов и сохранение мира.