«Почта России» будет доставлять посылки с помощью дронов

В скором времени «Почта России» посылки и письма будет доставлять адресатам с помощью беспилотных летательных квадрокоптеров. Аппараты должны поступить на службу уже в 2017 году.

Квадрокоптеры будут использовать для доставки посылок и писем в труднодоступные районы страны, куда почти невозможно добраться наземным транспортом, сообщает «Ридус».

Данной техникой уже пользуются многие крупные международные компании. Например, американская Amazon протестировала полеты с грузом, а в 2017 году планирует запустить такие летательные аппараты в воздух.