Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

На домофонах в Москве появятся тревожные кнопки

Предназначены они будут для вызова аварийных служб и сообщений о ЧС

В столичных домах на домофонах могут установить тревожные кнопки. Жильцы с их помощью смогут вызвать скорую помощь, полицию или другие аварийные службы, а также рассказать о ЧП или угрозе терроризма. Об этом заявили в ГУ МЧС России.

Подпроект называется «Безопасный подъезд». Как пояснила Инна Святенко, председатель общественного совета при ГУ МЧС России по столице, в ведомство поступило обращение от Ассоциации предприятий технических средств безопасности с предложением интегрировать в домофоны сервисные услуги, не требующие дополнительных финансовых затрат, но способные принести пользу для населения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Предложение обсудят в январе на заседании общественного совета при ГУ МЧС России по Москве и департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. В случае одобрения инициативы ее передадут на рассмотрение заместителя мэра Москвы по вопросам благоустройства Петру Бирюкову, сообщает телеканал «360».

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

На домофонах в Москве появятся тревожные кнопки

Предназначены они будут для вызова аварийных служб и сообщений о ЧС

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Андрей Фесюн

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке