На домофонах в Москве появятся тревожные кнопки

В столичных домах на домофонах могут установить тревожные кнопки. Жильцы с их помощью смогут вызвать скорую помощь, полицию или другие аварийные службы, а также рассказать о ЧП или угрозе терроризма. Об этом заявили в ГУ МЧС России.

Подпроект называется «Безопасный подъезд». Как пояснила Инна Святенко, председатель общественного совета при ГУ МЧС России по столице, в ведомство поступило обращение от Ассоциации предприятий технических средств безопасности с предложением интегрировать в домофоны сервисные услуги, не требующие дополнительных финансовых затрат, но способные принести пользу для населения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Предложение обсудят в январе на заседании общественного совета при ГУ МЧС России по Москве и департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. В случае одобрения инициативы ее передадут на рассмотрение заместителя мэра Москвы по вопросам благоустройства Петру Бирюкову, сообщает телеканал «360».