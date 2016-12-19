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Оренбуржец подарил лидеру группы Metallica раритетный мотоцикл

Евгений Старостин около года восстанавливал мотоцикл К-750 1963 года выпуска

Фото: youtube.com/RIA56 Видео

Житель Оренбурга подарил лидеру группы Metallica Джеймсу Хэтфилду раритетный мотоцикл. Евгений Старостин проделал путь более чем в 10 тыс. км ради подарка кумиру.

Старостин подарил Хэтфилду уникальный мотоцикл К-750, сделанный в СССР. Год его выпуска совпадает с годом рождения музыканта — 1963-й.

Мотоцикл оренбуржец вручил Хэтфилду перед концертом в Сан-Франциско. Рок-музыкант сразу же опробовал раритетный байк. Выбор подарка для фронтмена Metallica был неслучайным. Он коллекционирует мотоциклы и автомобили, редкий экземпляр советского К-750 стал единственным представителем из России.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», К-750 восстановили в Оренбурге практически из груды металлолома. На воплощение идеи у Старостина ушло почти восемь месяцев. Редкий мотоцикл он нашел в Московской области.

Первый К-750 сошел с конвейера Киевского мотоциклетного завода в 1958 году. Последний раз он выпускался в 1967-м.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Оренбуржец подарил лидеру группы Metallica раритетный мотоцикл

Оренбуржец подарил лидеру группы Metallica раритетный мотоциклЕвгений Старостин около года восстанавливал мотоцикл К-750 1963 года выпуска

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