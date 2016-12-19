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Радиоактивный автомобиль из Японии обнаружили в порту Владивостока

Таможенники запретили ввоз иномарки и отправили автомобиль обратно в Японию

Таможенники обнаружили в порту Владивостока автомобиль с повышенным уровнем ионизирующего излучения, привезенный из Японии. Об этом сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.

По данным РИА PrimaMedia, машину Toyota Prius Hybrid 2010 года пытались провезти на теплоходе из Японии. Информация об объекте была оперативно передана в санитарно-карантинный пункт морского порта.

Радиационный контроль показал, что причиной повышенного уровня радиации автомашины является наличие бета-активных частиц. Таможня запретила ввоз автомобиля, после чего его вернули на борт судна и отправили обратно в Японию.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Радиоактивный автомобиль из Японии обнаружили в порту Владивостока

Таможенники запретили ввоз иномарки и отправили автомобиль обратно в Японию

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