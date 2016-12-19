Чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону пройдет в Германии

Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года, который должен был пройти в Сочи, состоится в немецком Кенигзее. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Напомним, 13 декабря официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона сообщил об отмене чемпионата мира в Сочи. Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федераций (США, Латвия, Южная Корея) объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада независимой комиссии WADA во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном.

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил решение IBSF, признав его соответствующим рекомендациям олимпийского саммита и исполнительного совета МОКа. О готовности Германии принять чемпионат мира по бобслею и скелетону заявил спортивный директор Санно-бобслейного союза Германии Томас Шваб.



Добавим, что чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет с 13 по 26 февраля 2017 года.

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