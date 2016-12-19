Банду «черных банкиров» задержали в Москве

В столице сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых в осуществлении нелегальной банковской деятельности. В отношении «черных банкиров» возбуждено уголовное дело. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Двое из шестерых задержанных в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств помещены под стражу, четверо отпущены под домашний арест.

У злоумышленников во время обысков была изъята крупная сумма денег, штампы и печати фирм-однодневок.

В ведомстве пояснили, что задержанные выводили похищенные денежные средства предприятий из легального оборота, используя фирмы-однодневки. Кроме того, подозреваемые осуществляли незаконные банковские операции с похищенными денежными средствами, сообщает телеканал «360».