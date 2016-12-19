Путин похвалил министров за хорошую работу в 2016 году

Президент РФ допустил, что в 2017-м страна выйдет на траекторию роста
В ходе традиционной предновогодней встречи с кабинетом министров Владимир Путин заявил, что, несмотря на все сложности, правительство сработало с оптимальным эффектом.
«Несмотря на все сложности, правительство сработало, как мне представляется, с оптимальным эффектом», — сказал глава государства.
Президент также подчеркнул, что в следующем году Россия выйдет на траекторию роста.
«Есть все основания сказать, что в следующем году мы выйдем уже на траекторию роста. Важно только, чтобы этот рост был поступательным и увеличивался из года в год», — подчеркнул Путин.