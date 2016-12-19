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Путин похвалил министров за хорошую работу в 2016 году

Президент РФ допустил, что в 2017-м страна выйдет на траекторию роста

В ходе традиционной предновогодней встречи с кабинетом министров Владимир Путин заявил, что, несмотря на все сложности, правительство сработало с оптимальным эффектом.

«Несмотря на все сложности, правительство сработало, как мне представляется, с оптимальным эффектом», — сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что в следующем году Россия выйдет на траекторию роста.

«Есть все основания сказать, что в следующем году мы выйдем уже на траекторию роста. Важно только, чтобы этот рост был поступательным и увеличивался из года в год», — подчеркнул Путин.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Путин похвалил министров за хорошую работу в 2016 году

Президент РФ допустил, что в 2017-м страна выйдет на траекторию роста

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