Представителей FIFA на чемпионате мира сопроводят с мигалками

Министерство внутренних дел РФ (МВД РФ) совместно с Министерством спорта и профильными федеральными органами исполнительной власти готовит проект постановления правительства РФ (есть в распоряжении «Известий»), согласно которому отдельным категориям лиц, включенных в списки FIFA, предоставят автомобили сопровождения ГИБДД на время проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году. Проект призван реализовать правительственную гарантию №4, выданную российским правительством Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) в связи с подготовкой и проведением мирового первенства 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года.



Документ определяет отдельные категории лиц, чьи транспортные средства подлежат сопровождению полицейскими автомобилями (ГИБДД) по официальным маршрутам следования. Помимо президента FIFA, делегаций национальных сборных и судейских бригад (арбитры, ассистенты, комиссары), в этот круг могут войти генеральный секретарь FIFA и административные работники федерации (эксперты по арбитрам, генеральный координатор и его ассистенты, группа технических экспертов, медицинский директор, директор по безопасности).



По словам почетного президента РФС, бывшего вице-президента FIFA Вячеслава Колоскова, такие привилегии ранее предоставлялись лишь очень ограниченному кругу лиц.



— По своей практике присутствия на чемпионатах мира (с 1982 года в Испании до 2014 года в Бразилии) могу сказать, что в России во время проведения ЧМ-2018 руководству FIFA будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности, — заявил «Известиям» экс-глава советского и российского футбола. — На моей памяти машины сопровождения предоставлялись раньше только президенту FIFA. Ни генсеку, ни другим сотрудникам организации такие привилегии не полагались. Полицейское сопровождение, помимо президента федерации, предоставлялось только судьям и командам-участникам. А в Бразилии им обеспечивали еще и военный кортеж.



Согласно проекту МВД в регулярном режиме сопровождение транспортных средств членов совета FIFA полицейскими автомобилями не планируется. Также в МВД рассматривается и вариант размещения сотрудников полиции в салонах автомобилей членов делегаций. Это позволит своевременно и качественно реализовать комплекс мероприятий, связанных с созданием необходимых условий для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.



В пресс-службе МВД «Известиям» подтвердили разработку соответствующего постановления правительства.



— В настоящее время проект постановления находится в стадии разработки, в связи с чем вопрос о размещении сотрудников органов внутренних дел в салонах транспортных средств пока не решен, — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.



«Известия» запросили комментарий и в Министерстве спорта РФ, однако пресс-служба организации рекомендовала обратиться непосредственно в МВД.



Старший офицер безопасности РФС Дмитрий Виноградов не видит ничего неожиданного в расширении круга лиц, чьи транспортные средства подлежат сопровождению автомобилями полиции во время проведения крупных турниров.



— Это стандартные меры, которые были всегда и на всех форумах, — заявил «Известиям» Дмитрий Виноградов. — Это не все необходимые меры — об остальных я не имею права вам рассказать, поскольку эта информация — для служебного пользования. Думаю, что это постановление направлено на обеспечение не только безопасности, но и удобства людей.



Собеседник «Известий» воздержался от оценок того, нужно ли России повторять опыт Бразилии и Франции на последних двух крупных футбольных форумах. Так, в Бразилии на чемпионате мира-2014 в связи со сложной политической обстановкой безопасность сборных обеспечивали различные силовые структуры. Аналогичным образом поступили и во Франции во время чемпионата Европы-2016 в связи с произошедшими за полгода до начала турнира терактами в Париже, часть которых была организована у главной футбольной арены страны «Стад де Франс» во время товарищеского матча Франция–Германия.

— Чемпионат мира — это крупный форум с привлечением огромного количества людей — зрителей, участников, организаторов, — добавил Дмитрий Виноградов. — Вопрос безопасности здесь не праздный. Использование силовых структур на ЧМ-2014 и ЧЕ-2016 было связано с тем, что у каждой страны есть свои особенности. Всё делается с учетом местных реалий и обстановки в государстве. В этом участвуют не только FIFA и оргкомитет, но и органы охраны правопорядка страны, проводящей мероприятие, — от федеральных до региональных, в зависимости от того, где будут размещены команды-участники.

По словам старшего офицера безопасности РФС, соответствующие службы FIFA, оргкомитета ЧМ-2018 и силовых структур РФ уже давно ведут активную подготовку к турниру.

— Были проведены соответствующие семинары по безопасности при подготовке к Кубку конфедераций-2017, будут проведены и перед ЧМ-2018, — резюмировал Дмитрий Виноградов. — Рассказывать подробности не могу в силу специфики работы. Но успокою болельщиков, напомнив, как проходила Олимпиада в Сочи — меры безопасности были приняты такие, что не произошло вообще ни одного инцидента. Все службы задолго до Олимпиады начали работать по 24 часа в сутки. Уверен, что и на ЧМ-2018, и на Кубке конфедераций-2017 ничего негативного не произойдет.

Президент РФПЛ и вице-президент РФС Сергей Прядкин уверен, что Россия является одним из самых надежных партнеров FIFA по части обеспечения безопасности.

— Для FIFA в целом это стандартные меры безопасности, которые применяются везде на крупных турнирах, — заявил «Известиям» глава РФПЛ. — В нашей стране обеспечение безопасности на десять голов выше, чем в каком-либо другом государстве. Сколько раз я был на конгрессах FIFA, совещаниях комитетов по безопасности — всегда отмечалось, что Россия является одним из самых надежных партнеров по части обеспечения безопасности. А представителей FIFA должны согласно протоколу обеспечивать такой охраной. Поэтому, если в России будет особый режим безопасности, это неудивительно, так как мы всегда максимально ответственно подходим к этому вопросу.

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