Четвертая пострадавшая в ДТП в Самарской области скончалась в больнице

Одна из пострадавших в результате столкновения легкового автомобиля Lada Largus и грузовика в Сергиевском районе Самарской области скончалась в больнице. Как передает пресс-служба регионального главка МВД РФ, общее число жертв ДТП возросло до четырех.

Как передает «ВолгаНьюс.рф», в больнице от полученных травм скончалась 29-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Авария произошла вечером 18 декабря на 1097-м км федеральной трассы М5 «Урал». По предварительным данным, 46-летний водитель Scania не справился с управлением и столкнулся с Lada Largus. От полученных травм на месте скончался водитель грузовика и двое пассажирок — 28-летняя женщина и ее восьмимесячная дочь.

По факту инцидента проводится проверка.