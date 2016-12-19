Счетная палата в 2016 году выявила нарушения на 870 млрд рублей

Счетная палата в 2016 году выявила различных нарушений на 870 млрд рублей, заявила глава контрольного ведомства Татьяна Голикова.



По ее словам, в течение года было проведено 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Проверками было охвачено более 2 тыс. объектов.



«Хочу сказать, что 870 млрд рублей — не значит, что деньги украдены или каким-то иным плохим способом использованы. Речь идет о любых нарушениях, включая неэффективное использование средств», — цитирует Голикову ТАСС.

Она отметила, что основными нарушителями в 2016 году были «Роскосмос», Федеральная таможенная служба и Минсельхоз РФ.

Глава Счетной палаты уточнила, что нарушения зафиксированы в различных областях, в том числе в инвестиционной сфере, в сфере закупок и в сфере неэффективного использования средств.