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В Польше снизили пенсионный возраст

Соответствующий указ подписал президент страны Анджей Дуда

Законопроект о снижении пенсионного возраста в Польше подписал его автор, президент страны Анджей Дуда. Согласно указу, пенсионный возраст снизится для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 с 1 октября 2017 года. Документ поддержали 262 депутата сейма.

Ранее, в 2014 году, властвующая партия «Гражданская платформа» увеличила пенсионный возраст до 67 лет у женщин и мужчин. Для мужчин изменения должны были вступить в силу к 2020 году, а для женщин — к 2040 году, сообщает «Утро.ру».

Снижение пенсионного возраста было одним из главных пунктов избирательной кампании партии Ярослава Качиньского «Закон и справедливость», которая выиграла выборы.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В Польше снизили пенсионный возраст

Соответствующий указ подписал президент страны Анджей Дуда

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