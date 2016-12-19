Чиновникам напомнили, что они останутся без подарков на Новый год

Министерство труда РФ разослало госслужащим письма с напоминанием о том, что им запрещено дарить и принимать подарки.

«В Гражданском кодексе РФ и ряде нормативных правовых актов Российской Федерации (федеральные законы «О противодействии коррупции», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации) установлен запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, служащим Банка России, работникам государственных корпораций (компаний), государственных внебюджетных фондов иных организаций, а также на получение ими подарков от физических и юридических лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Исключения составляют презенты, которые вручают чиновникам в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и прочими официальными мероприятиями.



Но при этом госслужащий обязан уведомлять обо всех подобных случаях получения подарков и сдать презенты по месту работы. Подарки при этом перейдут в собственность РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.