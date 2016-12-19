Президент России Владимир Путин накануне Нового года провел традиционную встречу с членами правительства. Глава государства напомнил, что в 2017 году перед кабинетом министров стоит задача по выполнению майских указов. Прежде всего это касается повышения зарплат работников бюджетной сферы, улучшения предпринимательского климата и достижения заявленных показателей в сфере демографии и здравоохранения.



- Для того, чтобы все эти задачи решить, без всяких сомнений, нужно эффективно работать с нашими коллегами в регионах Российской Федерации, нужно продолжить диалог с депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации, с тем чтобы все наши усилия принимались совместно, с общим пониманием единых целей. Хотел бы вас именно на такую совместную работу нацелить, - обратился к членам правительства Владимир Путин.



По мнению президента, несмотря на все сложности правительство сработало «с оптимальным эффектом».



- По некоторым направлениям, а именно в сфере макроэкономики, у нас заметные сдвиги в лучшую сторону. Вполне вероятно, и, скорее всего, так оно и будет, у нас может быть наименьшая инфляция за последние 25 лет. Как мы помним, в 2011 году было 6,1%, в этом году будет меньше шести. Уже уверенно можно сказать, может быть 5,8%, - сказал президент.



Глава государства подчеркнул, что есть все предпосылки для дальнейших структурных изменений в экономике, а майские указы должны исполняться, прежде всего, в социальной сфере.



- Самое главное, что удалось сделать правительству за 2016 год, - это добиться оптимального баланса между решением задач в сфере экономки и социального развития. Это было непросто, но в целом этот баланс был найден, - сказал Владимир Путин.



Премьер Дмитрий Медведев поздравил главу государства с наступающим Новым Годом, добавив, что у правительства не бывает каникул. Приоритеты в работе правительства, заверил Дмитрий Медведев, остаются прежними, в том числе и с точки зрения выполнения указов президента от 7 мая 2012 года.



- Эти указы задали очень высокую планку социальной ответственности государства и даже несмотря на те сложности, с которыми столкнулась наша экономика, мы все-таки должны постараться обеспечить все, чтобы эти указы по основным параметрам были исполнены в те сроки, которые установлены, - заявил Дмитрий Медведев.



Глава правительства заверил президента, что под пристальным вниманием останутся вся социальная сфера, а также проблемы регионов.



- Хотел бы поддержать необходимость выстраивания диалога со всеми политическими силами и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, и активной работы на регионом направлении, - сказал Дмитрий Медведев. - В регионах существуют трудности и важные социальные задачи, и наша цель заключается в том, чтобы обеспечить необходимую координацию работы со всеми регионами, чтобы житель каждого региона понимал, что его проблема находится в центре внимания исполнительной власти.



«Боярышник» уйдет под рецепт и акциз



До встречи Владимира Путина с членами правительства, Дмитрий Медведев провел рабочее совещание, на котором затронул тему трагедии в Иркутске, (там произошло массовое отравление суррогатным алкоголем, содержащимся в средстве для ванн под названием «Боярышник»).



Дмитрий Медведев заявил о том, что необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей.



- Продаются суррогаты, на них нередко фиксируется, что это лекарственное средство, которое можно употреблять. Всё это фасуется в довольно значительные ёмкости, продаётся иногда через автоматы. Это полное безобразие, и, очевидно, что этому нужно положить конец, просто запретить оборот такого рода препаратов, - заявил Дмитрий Медведев.



Вице-премьер Александр Хлопонин рассказал, как в ближайшее время изменится действующее законодательство.



- Мы подготовили совместно с Минфином и внесли изменения в 171-й Федеральный закон. Они (поправки - "Известия") находятся в настоящее время у нас, отзыв будет подготовлен в ближайшее время, и прямо в первые же дни весенней сессии будут приняты изменения в 171-й Федеральный закон, касающийся оборота спиртосодержащей продукции. Здесь мы учли все вопросы, связанные с так называемыми пищевыми, непищевыми добавками, с лосьонами. Вся эта продукция, особенно со спиртзаводов, будет под контролем - через систему ЕГАИС - и не сможет поступать в нелегальный оборот, - заявил Александр Хлопонин.



Вице-премьер также сообщил, что в весеннюю сессию парламента планируется внести изменения в Налоговый кодекс. Они связаны с распространением полной ставки акциза на крепкий алкоголь - 530 рублей - на всю без исключения продукцию. Сегодня при стоимости этой продукция в 70–80 рублей у граждан возникает желание купить более дешевый вариант.



- Если это медицинская продукция, она будет выписываться по рецепту и отнесена к необходимым медицинским препаратам. Если же это не медицинская продукция, значит, она будет облагаться полным рублем, и ценовой фактор не будет иметь здесь никакого значения, - сказал Александр Хлопонин.



Дмитрий Медведев заявил, что как только нормативные акты будут подготовлены, необходимо предпринять все меры для изъятия соответствующих препаратов из розничной торговли, либо ужесточить контроль за ними, а лица, которые занимаются реализацией такой продукции, должны привлекаться к ответственности.



- Владимир Александрович (Колокольцев, глава МВД - "Известия"), прошу обратить на это внимание и МВД, потому что очень часто в регионах какие-то автоматы с «Боярышником» вешают. Выглядит это совершенно чудовищно, особенно имея ввиду то, что это бесконтрольно осуществляется в самых разных местах, - обратился премьер-министр к главе ведомства.

