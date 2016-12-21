Регионы лишат права отбирать судей на чемпионат России

Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) планирует провести масштабную реформу системы судейства и инспектирования в России. В качестве одного из ключевых изменений рассматривается идея перераспределения полномочий по составлению списка судей и инспекторов на профессиональные соревнования. В настоящее время списки судей на сезон в региональных любительских соревнованиях формируют региональные федерации. Они же рекомендуют арбитров межрегиональным общественным объединениям (МРО), которые уже совершают отбор в своих турнирах, а лучших предлагают в качестве кандидатов на позицию линейных рефери на играх второго дивизиона, проводимых Профессиональной футбольной лигой (ПФЛ).

После этого судьи переходят в ведение ДСИ РФС, который рекомендует лучших из них к работе главными арбитрами ПФЛ, а также формирует списки бригад на обслуживание матчей первого дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и премьер-лиги (РФПЛ).

Согласно проекту реформы, теперь назначения судей на профессиональные соревнования могут происходить только на основе рекомендаций обучающих их центров подготовки футбольных арбитров. Самыми известными из них являются московский центр «Футбольный арбитр», возглавляемый председателем ДСИ РФС Андреем Будогосским, а также санкт-петербургская «Академия спортивного судейства», которой руководит председатель Судейского комитета РФС Николай Левников.

Об этом «Известиям» сообщил председатель МРО «Союз федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», президент Федерации футбола Чеченской Республики, член исполкома РФС Лом-Али Ибрагимов.

— Сейчас региональные федерации футбола рекомендуют судей МРО, а МРО — РФС, — сказал Ибрагимов. — Теперь же хотят сделать так, чтобы рекомендации списков шли напрямую от центров. Например, от центров «Футбольный арбитр» или «Академия спортивного арбитра». Если они будут напрямую готовить своих арбитров, то для талантливых судей из регионов значительно усложнится путь наверх, к обслуживанию матчей премьер-лиги.

По словам же руководителя центра «Футбольный арбитр» Андрея Будогосского, реформа нацелена на то, чтобы сделать арбитров более независимыми от региональных федераций и межрегиональных объединений.

— Давайте дождемся заседания исполкома РФС, а потом я подробно изложу свою аргументацию, а заодно назову имена тех, кто пытается противостоять реформам, — заявил «Известиям» глава ДСИ. — Это некоторые федерации футбола межрегионального уровня, люди, которые ничего в судействе не создали. Им не нравится то, что теперь судейством нельзя будет управлять «по понятиям».

Между тем, по мнению Лома-Али Ибрагимова, инициатива ДСИ может серьезно снизить приток квалифицированных судей из регионов в элитные дивизионы.

— Люди в регионах не захотят идти в судейство, — уверен он. — И тогда мы недосчитаемся квалифицированных рефери в региональных любительских соревнованиях, а также в зональных турнирах второго дивизиона, где всегда начинали свою практику лучшие судьи СССР и России. Сейчас, чтобы попасть в центр подготовки при МРО, молодой арбитр должен отсудить 100 и более матчей региональных соревнований в качестве главного или линейного судьи. После этого он идет в центр подготовки арбитров при МРО. Два года мы обучаем их и лучших рекомендуем РФС. Если эту систему сломать, судить региональные соревнования будет некому. Мы бы хотели, чтобы соревнования, будь то первенство Ростовской области или Кубок Чеченской Республики, обслуживали квалифицированные судьи. Но если в регионах у них не будет перспектив роста, то они пойдут к Будогосскому и Левникову, чтобы оттуда напрямую попадать в списки РФС.

Лом-Али Ибрагимов, отсудивший более 200 матчей на уровне чемпионатов и Кубков СССР и России, рассказал «Известиям» о том, сколько зарабатывают молодые судьи.

— В региональных соревнованиях арбитр получает 200 рублей за судейство одного матча в поле и 100 рублей — за один матч на линии. Всего 400–800 рублей в месяц. Стимул судить матчи региональных любительских соревнований в том и заключается: гонорары небольшие, но есть возможность проявить себя и быть включенным своей федерацией в список судей на линии второй лиги. На этом наши полномочия заканчиваются. Дальше, если кандидат соответствует уровню, его ведет судейский комитет РФС — вплоть до ФНЛ и РФПЛ. А при предлагаемой системе они не будут иметь поводов откликаться на предложения судить матчи в регионах.

По словам главы федерации футбола Чеченской Республики, этот вопрос подробно обсуждался на последнем заседании исполкома и пока был отложен до момента, когда сформируется состав судейского комитета РФС, который будет рассматривать предлагаемые реформы ДСИ. Напомним, полномочия предыдущего состава комитета истекли осенью. В ноябре исполком РФС утвердил в качестве его председателя Николая Левникова, который сейчас формирует новую команду.

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