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Житель Рязани предстанет перед судом за мошенничество на 20 млн рублей

В основном он обманывал жителей Нижнего Новгорода

10-летний тюремный срок грозит жителю Рязани, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В общей сложности он присвоил более 20 млн рублей. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на прокуратуру Нижнего Новгорода.

Как установило следствие, в 2012–2014 годах рязанец занимал у нижегородцев деньги на развитие собственного бизнеса.

Он оформлял расписки, по которым гарантировал возврат денег с процентами, либо оформлял договор займа. Так же он брал деньги по договорам поставки автомобилей, а иногда и сами автомобили, обещая их продать с выгодой для хозяина. В руках у подозреваемого оказалось 16 машин.

В итоге по этому делу были признаны пострадавшими 23 жителя Нижнего Новгорода. А общий ущерб от действий преступника составляет 23 млн рублей.

Сейчас дело передано в один из районных судов Нижнего Новгорода. Подозреваемый задержан.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Житель Рязани предстанет перед судом за мошенничество на 20 млн рублей

В основном он обманывал жителей Нижнего Новгорода

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