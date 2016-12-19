Россияне не считают Украину надежным партнером

Самым надежным партнером России среди стран СНГ, по мнению россиян, по-прежнему остается Белоруссия. На втором месте — Казахстан. 68% и 51% российских граждан соответственно полагают, что эти государства самые стабильные и успешные на постсоветском пространстве. На последнем месте оказалась Украина, ей доверяет всего 2% граждан.Такие данные получил ВЦИОМ в ходе опроса «Россия и страны СНГ: успешность, надежность, доверие».



В опрос включены и действующие страны-члены СНГ, и государства, входившие в содружество в прежние годы.



Подавляющее большинство граждан — 66% — считают самым надежным партнером Белоруссию. 55% видят в этом качестве Казахстан. С большим отрывом — всего 16% — третье место занимает Армения. Следом идут Узбекистан (8%), Азербайджан (8%), Киргизия (7%), Таджикистан (6%), Грузия (5%), Молдавия (5%), Туркмения (4%). Последнее место заняла Украина, самым надежным партнером ее назвали всего 2% опрошенных.

Белоруссия занимает первое место среди самых надежных, по оценке россиян, стран пятый год подряд. Однако по сравнению с 2015 годом ее показатель снизился с 68% до 66%. С 2012 года стабильно второе место держит и Казахстан. Однако в отличие от Белоруссии его показатели только растут. По сравнению с прошлым годом он набрал 2%, поднявшись с 53% до 55%.

Несмотря на то что Армения заняла только третье место, показатель доверия со стороны россиян к этой стране значительно вырос — с 10% (2015 год) до 16% (2016). Изменилось за год и отношение соотечественников к Узбекистану — 10% вместо 3% в прошлом году. В топе оказался и Азербайджан, увеличив поддержку с 5% до 8%. Самым слабым партнером, согласно опросу, оказалась Украина. Надежной эту страну считает всего 2% россиян.

— Белоруссия и Казахстан активно взаимодействуют с Россией в рамках Союзного государства и Евразийского союза. И кроме хозяйственных споров, которые, как правило, заканчиваются компромиссом, ничего негативного в их партнерских отношениях не происходит — сотрудничество идет конструктивно, — отметил заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин. — Армении, Узбекистану, Азербайджану и другим странам СНГ, за исключением Украины, россияне готовы доверять, поскольку именно в экономическом плане не слышали о невыполнении с их стороны своих обязательств перед Россией.

Среди лидеров стран СНГ наибольшее доверие у граждан России вызывает президент Белоруссии Александр Лукашенко (65%). Второе место у главы Казахстана Нурсултана Назарбаева (54%), третье — у политического лидера Азербайджана Ильхама Алиева (11%), четвертое — у президента Армении Сержа Саргсяна (8%). На последних позициях президент Грузии Георгий Маргвелашвили (3%) и президент Украины Петр Порошенко (2%).

Права русскоязычного населения (политические, социальные, гражданские), согласно опросу, также лучше всего соблюдаются в Белоруссии (69%), Казахстане (38%) и Армении (13%). При этом прибавилось число россиян, считающих, что с обеспечением прав русскоязычного населения стало лучше на Украине (6% в 2016 году вместо 1% в 2015 году). Аутсайдером в этой части опроса стала Туркмения, набрав всего 2%.



— Отношение к русскоговорящим на Украине действительно меняется. Это связано с изменением имиджа России в международном пространстве и усталостью самих украинцев от местных СМИ и элиты. Люди понимают, что их обманули и вхождения в Евросоюз не будет, к тому же пришло понимание, что им был предложен «колониальный договор», — объяснил директор Института политических исследований департамента стран СНГ Алексей Бычков.

Наиболее стабильными и успешными из стран СНГ россияне считают Белоруссию (68%), Казахстан (51%), Армению (16%), Узбекистан (14%), Азербайджан (13%). Наименее успешными — Молдавию (4%) и Украину (2%).