Правовому управлению Госдумы не хватило определенности

Правовое управление Госдумы раскритиковало поправки в закон «О парламентском контроле», который устанавливает дополнительные требования к правительству. Согласно законопроекту, депутаты могут обязать правительство разрабатывать подзаконные нормативные акты к законопроекту уже при рассмотрении документа в третьем, окончательном чтении, а не после того как закон подписал президент. Однако думские юристы увидели в законопроекте противоречия с действующим законодательством.



Поправки в закон «О парламентском контроле» на прошлой неделе внесли представители всех думских фракций: депутаты Ирина Яровая («Единая Россия»), Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), Игорь Лебедев (ЛДПР), Иван Мельников (КПРФ) и сенаторы Николай Федоров и Вадим Тюльпанов.



Поводом для правок действующего закона стала фактическая невозможность реализации ряда уже принятых документов с 1 января 2017 года. Для того чтобы законы работали, нужны подзаконные нормативные акты, которые готовит и утверждает правительство уже после принятия законов.



Так, по словам вице-спикера Ирины Яровой, уже возникли проблемы с законами, которые регулируют деятельность коллекторов, вопросы расходов на общедомовые нужды и регистрации права на недвижимость. Эту ситуацию депутат охарактеризовала как вопиющую.



Чтобы разрешить сложившуюся коллизию, парламентарии предложили правительству предоставлять проект нормативного акта при принятии законопроекта в третьем, окончательном чтении. А уже после этого отправлять документ на рассмотрение в Совет Федерации и на подпись президенту. Это позволит связать процедуру принятия законопроектов в Госдуме и правила разработки нормативных актов в правительстве, считают авторы проекта, ссылаясь на регламент правительства. Согласно регламенту, вице-премьер после обсуждения законопроекта во втором чтении дает поручение федеральным органам исполнительной власти разработать проект нормативного акта.



Однако на правовую неопределенность предложенных поправок и несоответствие закону «О правительстве РФ» указало правовое управление Госдумы. В своем заключении на депутатский законопроект юристы обратили внимание, что, согласно закону «О Правительстве РФ», кабинет министров не обязан предоставлять проект нормативного акта на законопроект раньше, чем его примет Совет Федерации, подпишет президент и документ будет официально опубликован. При этом юридический статус федерального конституционного закона «О Правительстве РФ» выше, чем федерального закона «О парламентском контроле».



Думские юристы увидели неопределенность и в норме, обязывающей правительство отчитываться перед Госдумой о ходе подготовки нормативного акта, если закон вступает в силу не сразу, а через определенное время. В законопроекте для этого используется понятие «закон с отложенным сроком вступления в силу», но в действующем законодательстве оно нигде не встречается и разъяснений этой нормы нет.



«Поэтому в этой части законопроект имеет неопределенный характер, то есть положение не отвечает критерию определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, на необходимость соблюдения которого неоднократно указывал Конституционный суд РФ», —говорится в заключении правового управления Госдумы.



Первый зампредседателя профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») называет законопроект очень правильным, поскольку он усиливает роль парламента. Предложенные идеи, по сути, являются обеспечительной мерой для эффективного действия закона, считает он.



— Сплошь и рядом возникают ситуации, когда Госдума принимает закон, его подписывает президент, а он не начинает работать, потому что правительство не подготовило необходимые развивающие нормативные акты, — пояснил депутат.



По его мнению, термин, на отсутствие которого ссылается правовое управление Госдумы, можно ввести в закон. А внесение поправок в закон «О парламентском контроле», по словам Емельянова, не противоречит закону «О правительстве РФ» и Конституции.



В плане Госдумы рассмотрение законопроекта намечено на 21 декабря.

