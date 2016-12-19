Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
19 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Театральные критики назвали Константина Райкина человеком года

Ассоциация театральных критиков России подвела итоги 2016 года

Фото: ТАСС/Сергей Ермохин

Ассоциация театральных критиков России подвела итоги 2016 года в номинациях «Человек года» и «Спектакль года».

По мнению критиков, человеком года стал художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. Победу ему присудили «за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества». На втором месте оказался народный артист, худрук театра наций Евгений Миронов.

Лучшим спектаклем года по версии Ассоциации стал «Князь». Его поставил Константин Богомолов в театре «Ленкоме». Премьера состоялась в апреле, однако в декабре его сняли с репертуара, передает телеканал «360».

Напомним, в конце октября худрук «Сатирикон» Константин Райкин во время своего выступления на VII съезде Союза театральных деятелей России призвал общественные организации не посягать на свободу творчества в искусстве, иначе может вернуться «сталинская цензура».

«Вообще не надо общественным организациям бороться за нравственность в искусстве. Искусство имеет достаточно фильтров из режиссеров, художественных руководителей, критиков, души самого художника. Это носители нравственности», - заявил Райкин.

Заявление Райкина стало темой бурных обсуждений и положило начало дискуссии, развернувшейся между ним и главой байк-клуба «Ночные волки» Александром Залдостановым.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Театральные критики назвали Константина Райкина человеком года

Театральные критики назвали Константина Райкина человеком годаАссоциация театральных критиков России подвела итоги 2016 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Фотолента

В Москве открыта выставка полотен Василия Кандинского

В Москве открыта выставка полотен Василия Кандинского

Картины хранятся в частных коллекциях в разных странах мира

Мнение

Игорь Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Николай Калмыков

социолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке