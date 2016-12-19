Театральные критики назвали Константина Райкина человеком года

Ассоциация театральных критиков России подвела итоги 2016 года в номинациях «Человек года» и «Спектакль года».



По мнению критиков, человеком года стал художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. Победу ему присудили «за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества». На втором месте оказался народный артист, худрук театра наций Евгений Миронов.

Лучшим спектаклем года по версии Ассоциации стал «Князь». Его поставил Константин Богомолов в театре «Ленкоме». Премьера состоялась в апреле, однако в декабре его сняли с репертуара, передает телеканал «360».

Напомним, в конце октября худрук «Сатирикон» Константин Райкин во время своего выступления на VII съезде Союза театральных деятелей России призвал общественные организации не посягать на свободу творчества в искусстве, иначе может вернуться «сталинская цензура».

«Вообще не надо общественным организациям бороться за нравственность в искусстве. Искусство имеет достаточно фильтров из режиссеров, художественных руководителей, критиков, души самого художника. Это носители нравственности», - заявил Райкин.

Заявление Райкина стало темой бурных обсуждений и положило начало дискуссии, развернувшейся между ним и главой байк-клуба «Ночные волки» Александром Залдостановым.

