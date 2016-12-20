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К 2020 году половина инвалидов получат работу

Сейчас в Москве трудоустроена лишь треть людей с ограниченными возможностями

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Больше половины москвичей с ограниченными возможностями готовы приступить к новой работе в течение двух недель, но пока такую возможность имеет лишь треть инвалидов. Таковы результаты социологического опроса, проведенного по заказу департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Новый законопроект Минтруда должен упростить инвалидам поиски работы.

Всего в столице проживает около 150 тыс. инвалидов трудоспособного возраста. Согласно исследованию, проведенному «НИИ Социологии» в ноябре-декабре 2016 года, женщин среди них на 14,2% больше, чем мужчин. В опросе приняли участие 7,5 тыс. человек.

Мониторинг, направленный на выявление потребности в создании рабочих мест для инвалидов, показал, что более половины людей с ограниченными возможностями готовы выйти на работу незамедлительно. Большинство инвалидов трудоспособного возраста имеют вторую группу инвалидности (52,1%), 37,9% — третью, а 10% — первую группу.

39,4% людей с ограниченными физическими возможностями, принявшие участие в опросе, имеют высшее или незаконченное высшее образование. У 46,1% респондентов — среднее или начальное профессиональное образование. Подавляющее большинство опрошенных — почти 90% — имеют опыт работы. Но официально трудоустроены всего 33,7%.

По признанию безработных участников опроса, больше половины из них (60,1%) готовы выйти на работу в ближайшее время (30,2% — в течение месяца и 29,9% — в течение недели). Большинство ищет работу уже больше года.

Всего же в России около 3,7 млн инвалидов трудоспособного возраста, но работа есть лишь у 25% из них.

— Одно из направлений работы по увеличению доли трудоустроенных инвалидов — переформатирование деятельности центров занятости населения с уклоном в инициативную работу с инвалидами, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. — Мы подготовили законопроект, предусматривающий инициативный характер действий органов службы занятости по оказанию инвалидам помощи в поиске и получении работы. Законопроектом предусмотрены меры по дальнейшему улучшению взаимодействия учреждений медико-социальной экспертизы и органов службы занятости. Например, представление учреждениями медико-социальной экспертизы информации о желании инвалида работать и его согласии на подбор подходящей вакансии.

Документом предусматривается предоставление услуг по содействию в поиске работы тем инвалидам, которым это будет рекомендовано в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Сейчас законопроект согласовывается с регионами. По прогнозам экспертов, такие меры позволят повысить долю работающих инвалидов к концу 2018 года до 40%, к концу 2020-го — до 50%.

— Чтобы составить «портрет» нуждающихся в трудоустройстве инвалидов, в субъектах будет организовано анкетирование, направленное на выявление потребностей в трудоустройстве, — рассказали о планах в Минтруде России.

По данным опроса, из-за низкой оплаты труда 35,9% инвалидов приходилось менять работу. Все остальные причины поиска новой вакансии (отношение коллег и работодателя, дорога до офиса и даже неадаптированность рабочего места) уступают по частоте упоминания. Причем ожидания инвалидов трудоспособного возраста по столичным меркам можно назвать вполне скромными: 39,5% из них претендуют на зарплату от 20 тыс. до 29 тыс. рублей.

— Как правило, в поиске работы заинтересованы достаточно молодые люди, которым не хватает получаемой социальной поддержки. Среди причин поиска работы на первом месте стоит материальный фактор, а не потребность в общении или самореализации. При этом опыта самостоятельного трудоустройства у представителей этой группы нет либо он недостаточен для успешного решения проблемы. Поэтому они нуждаются в помощи со стороны государственных служб занятости населения, — рассказала «Известиям» генеральный директор «НИИ Социологии» Мария Филь.

В ходе опроса у респондентов выясняли, какую именно помощь инвалиды хотели бы получить от органов службы занятости в первую очередь. За подбор рабочего места высказались 75,2% опрошенных.

Генеральный директор одной из столичных производственных компаний Элла Ветлугина уверена, что если инвалид не может найти работу, то, скорее всего, это связано с внешними обстоятельствами.

— Умственно отсталые люди прекрасно справляются с механической ручной работой, ограниченные в движении — с умственной. Но часто работодатели не рискуют брать инвалида на работу, из-за того что им постоянно нужно ходить по больницам, подтверждать свою инвалидность. Это требует большого количества времени и делает их рабочий режим непредсказуемым, — объяснила Элла Ветлугина.

Гендиректор рассказала о своем опыте трудоустройства людей с ограниченными возможностями на производство.

— Мы взяли глухонемую девочку лепить пельмени, никаких проблем не было, работала она отлично. Еще очень положительный опыт был у коллеги на челябинском швейном производстве, там люди просто бились за работу, — отметила она.

По ее мнению, инвалидам легче устроиться в регионах. В Москве же работников хватает, поэтому инвалидов на работу берут только те, кто настроен на благотворительность и помощь людям, а таких работодателей немного.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

К 2020 году половина инвалидов получат работу

К 2020 году половина инвалидов получат работуСейчас в Москве трудоустроена лишь треть людей с ограниченными возможностями

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