СК проводит проверку по факту смерти пенсионера после поездки на такси

После поездки на такси в Ленинградской области скончался пожилой мужчина. Следственный комитет уже начал проверку по данному факту.

Инцидент произошел вечером, 15 декабря, в деревне Райкузи Ленинградской области. В СК пояснили, что 77-летний житель деревни Иннолово Лев Гридюшко возвращался из петербургской больницы на такси фирмы «Везет», однако водитель ошибся и привез его на улицу с таким же названием, но в соседнюю деревню Райкузи.



Как сообщают «РИА Новости», таксист пользовался автомобильным навигатором, который неправильно проложил маршрут на улицу Заречная деревни Иннолово.

Когда недоразумение выяснилось, таксист предложил исправить свою ошибку и довезти пенсионера по нужному адресу, однако тот разозлился и покинул автомобиль. На следующий день пенсионера нашли мертвым без признаков насильственной смерти недалеко от того места, где его оставил водитель, сообщает сетевое издание m24.ru. По словам экспертов, смерть наступила в результате переохлаждения.

Вместе с тем, когда дочь погибшего не дождалась отца дома, она стала звонить диспетчерам фирмы «Везет» с просьбой предоставить ей номер водителя, однако диспетчеры бросали трубку и отказывались предоставить номер и искать машину, сообщает телеканал «360». Утром сотрудники полиции направили факс директору компании, в результате чего таксист явился в полицию и отвез следователей на место, где высадил пенсионера.

Отдел СК РФ по Ломоносовскому району Ленинградской области начал проверку по факту обнаружения тела замерзшего пенсионера. Следователи выясняют условия оказания погибшему услуг такси, а также обстоятельства его нахождения в автомобиле, в том числе причины, по которым он покинул транспортное средство. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела, отметили в ведомстве.