Российские биатлонисты показали лучший старт на этапах Кубка мира

Сборная России по биатлону впервые за долгое время показала удачный старт в Кубке мира, завоевав 10 медалей в 20 проведенных гонках. После трех этапов наша сборная идет на третьем месте по числу призовых мест, уступая лишь сборным Франции (17 медалей) и Германии (11).

Это самый удачный декабрь для российско сборной за последние семь лет. В 2009 году, в предолимпийский сезон, наша команда выиграла 15 наград, пять из которых — высшего достоинства. В этом году у России два золота. Радует, что победы одержали молодые спортсмены — 25-летний Антон Бабиков в Эстерсунде (пасьют) и 26-летняя Татьяна Акимова в Нове-Место (спринт). Также стоит отметить и уверенное выступление 24-летнего Максима Цветкова и 23-летнего Матвея Елисеева, занимающих 6-е и 16-е места в общем зачете Кубка мира соотвественно.

По мнению опрошенных экспертов, победы молодого поколения — самый важный итог работы тренерского штаба команды во главе с Александром Касперовичем.

— Победы наших молодых ребят обнадеживают и вдохновляют меня, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. — Бабиков, Цветков и Елисеев практически без раскачки вошли в элиту биатлона и уверенно себя там чувствуют. На протяжении нескольких гонок было видно, что они психологически устойчивы, тактически уверенно ведут гонку и показывают хорошие результаты в стрельбе. Это большая заслуга тренерского штаба. Теперь важно не сбавить обороты и ровно пройти весь сезон, включая главный старт года — чемпионат мира.

Лидер сборной России Антон Шипулин сейчас занимает второе место в общем зачете, уступая лишь Мартену Фуркаду. На счету 29-летнего биатлониста четыре личных подиума (два серебра и две бронзы) и серебро эстафеты в Поклюке.

Пожалуй, самое сильное впечатление от выступлений Антона — колоссальная прибавка в скорострельности. Согласно статистике, никто из главных соперников Шипулина не стреляет быстрее. Это к вопросу о необходимости привлечения к работе нового тренера по стрелковой подготовке Андрея Гербулова. Показательна и динамика по точности: из Эстерсунда Антон уехал с процентовкой ниже 85%, а в Поклюке и Ново-Место точность его стрельбы составляла уже 90% и выше.

— Андрей Гербулов — один из лучших специалистов в мире по стрелковой подготовке, — продолжил Сергей Чепиков. — С ним очень приятно работать, ведь по совместительству он отличный психолог, к которому всегда можно обратиться не только за спортивным, но и за житейским советом. Когда я готовился с ним, он всегда закладывал психологический фундамент нашей команды. Антону повезло, что он готовится с таким сильным тренером. Чувствуется, что совместная работа очень помогла лидеру сборной. На первых трех этапах Шипулин показал стабильный уровень мастерства. Его победы еще придут.

Особого упоминания заслуживает и Татьяна Акимова. Лучший новичок прошлого сезона по версии IBU, Татьяна была лучшей из россиян на этапах в Эстерсунде и Поклюке, хоть и не показывала каких-то выдающихся результатов. Звездным часом для нее стал чешский этап в Ново-Место, где она сенсационно выиграла спринтерскую гонку, а затем взяла бронзу в пасьюте. Особенно приятно удивляют эти результаты на фоне остальной женской команды, которая продолжает с трудом цепляться за двадцатку-тридцатку лучших.

По мнению Сергея Чепикова, пришло время дать дорогу молодым участницам женской команды.

— Татьяна Акимова доказала, что в женском биатлоне мы способны вернуть стране победные традиции, — заключил Чепиков. — Нашим девочкам теперь есть на кого равняться — кто из женской сборной, помимо Акимовой, сможет показать достойные результаты в этом сезоне? Я считаю, что надо дать более молодым биатлонисткам шанс регулярно выступать на этапах Кубка мира. Если что-то не получилось — возвращать их в Кубок IBU, а наиболее талантливым дать 2–3 этапа КМ, чтобы они могли набраться уверенности. Я не думаю, что они готовы хуже своих соперниц, просто им не хватает веры в себя, которая приобретается только на практике.

Следующий этап Кубка мира пройдет в январе 2017 года в немецком Оберхофе со 2 по 8 января.