Жертвами «Боярышника» стал 41 человек

В Иркутске, где от отравления концентрированном средством для принятия ванн «Боярышник» пострадало 57 человек, 41 из которых умер, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Следственный комитет по Иркутской области сообщает, что большинство пострадавших поступает в больницы в тяжелом состоянии. После массового отравления в Иркутской области начались обыски в торговых точках, где продавалась жидкость.

В понедельник сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области проверили свыше 200 мест торговли спиртным, в том числе оптовые и мелкооптовые рынки.

В ходе проверки было установлено, что жители одного из микрорайонов Ленинского района Иркутска приобрели «Боярышник» с имевшимся на этикетке предупреждением – «запрещено применение внутрь». Однако люди на свой страх и риск пили концентрат, считая его настойкой на этиловом спирте. Но, как оказалась, в пузырьки был разлит концентрат на смертельно опасном метиловом спирте.

Точки, где продавали «Боярышник», установлены. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, из незаконного оборота уже изъято более 2 тысяч литров спиртного, а также порядка 2 тысяч бутылок концентрата емкостью по 0,25 общим объемом 500 литров. Его образцы направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области. Следователи СК РФ задержали двух распространителей продукции.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Для проведения наиболее полного и объективного расследования дело было передано в Главное следственное управление СК России. В Иркутск уже направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что массовое отравление жителей Иркутска концентратом для ванн «Боярышник» — это «страшная трагедия»

А премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что необходимо срочно изъять из продажи подобные жидкости.

«Больше с этим мириться невозможно. Необходимо предпринять все меры либо для изъятия соответствующих препаратов из розничной торговли, либо для того, чтобы их оборот был поставлен под полный контроль, включая упомянутую систему ЕГАИС», – подчеркнул глава правительства.

Как выяснили «Известия», производство настоек на спирту, антисептических средств, косметических лосьонов и прочей спиртосодержащей продукции практически не контролируется.

– В нашей стране, по разным оценкам, в год гибнет от 10 тысяч до 40 тысяч человек, – рассказал «Известиям» советник руководителя Росалкогольрегулирования (РАР), руководитель Межрегиональной общественной организации Комитет по борьбе с коррупцией Анатолий Голубев. – Такой разброс цифр не удивителен – контроля за рынком нет.

По словам Анатолия Голубева, Росалкогольрегулирование не раз настаивало на том, что этот вид товара должен быть подакцизным. В противном случае производство и качество спиртосодержащей продукции контролировать невозможно.

– Сейчас производитель может выпустить один ящик спиртосодержащей продукции легально, а пять или десять – нелегально. Причем на том же самом оборудовании. И проверить количество и качество выпущенной продукции невозможно, – пояснил Анатолий Голубев.

С 1 января 2017 года производство сырья для подобных лосьонов и концентратов должно будет регулироваться системой ЕГАИС.

– Имеется в виду так называемая фармсубстанция – это, по сути, этиловый спирт крепостью 95 градусов, – рассказал «Известиям» пресс-секретарь Росалкогольрегулирования Александр Куликов. – Она производится несколькими предприятиями в нашей стране. С 1 января на производствах фармсубстанции начнет работать система ЕГАИС, которая позволяет контролировать объем ее производства и оборот.

Но, по мнению экспертов, этих мер будет недостаточно.

– Система ЕГАИС позволит контролировать только официально произведенную фармсубстанцию. Для полного контроля на каждую бутылочку со спиртосодержащей жидкостью надо помещать акцизную марку, чтобы, как и с алкоголем, было понятно кто, где и когда ее выпустил, – считает Анатолий Голубев.

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что поток контрафактных лосьонов и антисептических жидкостей остановить будет не просто, так как это высокодоходная деятельность.

– Удручает и низкий уровень ответственности за выпуск контрафакта, особенно если ее сравнить с прибылью, – продолжает Анатолий Голубев. – Недобросовестных производителей ждет штраф – 300-700 тысяч рублей. Эту сумму производители контрафакта могут заработать за два часа. В крайнем случае, преступников ждет лишение свободы сроком до пяти лет. Но таких приговоров я не помню.

Справка «Известий»

Глава сибирского межрегионального управления Росалкогольрегулирования Алексей Крупин заявил, что по предварительным данным, иркутяне отравились концентратом для принятия ванн «Боярышник». Средство состояло согласно этикетке из 93% спирта этилового, экстракта боярышника, лимонного масла, глицерина и диэтилфталата. На этикетке указано, что жидкость была произведена в Петербурге по ТУ 9158-007-46931608-01 (документа с таким номером не существует). Экспертиза показала, что спиртосодержащая жидкость содержит метиловый спирт и антифриз.

Также на этикетке напечатано, что изготовителем концентрата является ООО «Легат», расположенное в Санкт-Петербурге по адресу: Кондратьевский проспект, дом 64. В этом доме располагались три предприятия с таким названием, но все они были ликвидированы в 2010, 2011 и 2015 годах соответственно.