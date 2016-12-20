Ливийская армия собралась в поход на Триполи

Главнокомандующий ливийской армией Халифа Хафтар обратился к вооруженным силам страны и призвал их быть готовыми к походу на Триполи, где с начала декабря не прекращаются столкновения между различными исламистскими группировками. По мнению некоторых политиков в России, Хафтар вполне может стать тем, кто объединит разрозненную после натовского вмешательства в 2011 году Ливию и ликвидирует продолжающийся там хаос.

Командующий ливийской армией маршал Халифа Хафтар призвал войска готовиться к походу на ливийскую столицу.

— Все офицеры и солдаты должны быть готовы освободить Триполи, — сказал Халифа Хафтар, выступая на встрече с военными.

Это заявление прозвучало на фоне не прекращающихся с начала декабря столкновений между различными исламистскими формированиями в ливийской столице, которые сопровождаются применением тяжелых вооружений и танков.

Как заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, действия Халифы Хафтара могли бы привести к прекращению хаоса, продолжающегося в стране уже более пяти лет.

— В Ливии существует, по сути, два правительства. Страна до сих пор не может прийти в себя после натовских бомбежек и убийства Муамара Каддафи. Долго это продолжаться не может. Должен найтись сильный руководитель, который сможет объединить страну. Если это (поход Хафтара на Триполи. — «Известия») станет решением проблемы, то надо пожелать ему удачи, потому что нынешняя междоусобица приводит к гибели людей и разорению Ливии, — подчеркнул Владимир Джабаров.

В Ливии сохраняется двоевластие. В Тобруке, на востоке страны, проводит заседания избранный в 2014 году в ходе всенародных выборов парламент, при котором действует кабинет министров, осуществляющий функции исполнительной власти. Законодательный орган, возглавляемый Агилой Палехом Исой, побывавшем недавно с визитом в Москве во главе делегации парламентариев, признан мировым сообществом, поддерживается ливийской армией во главе с Халифой Хафтаром и является на сегодняшний день единственной полностью легитимной структурой в Ливии.



Конкуренцию ему составляет Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, сформированное после подписания при международном посредничестве соответствующего соглашения в июле 2015 года в марокканском Схирате. Оно также признается мировым сообществом, но для его полной легитимизации в соответствии с упомянутыми договоренностями состав кабинета должен быть одобрен парламентом. Законодательный орган делать это отказывается, мотивируя свою позицию тем, что в правительстве присутствуют преимущественно представители исламистов, связанные с такими организациями, как «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане» (деятельность обеих организаций запрещена в России).

Кроме того, в Ливии действуют силы, не имеющие какой бы то ни было легитимности, рассказал «Известиям» директор Арабского центра исследований и анализа в Женеве Рияд ас-Сайдауи.

— Это так называемое правительство во главе с Абдаллой ат-Тани. Наряду с ним действует ряд никому не подконтрольных группировок. Например, можно выделить зинтанские бригады (Зинтан — город, расположенный примерно в 180 км к юго-западу от Триполи. — «Известия»), группировки племени Тубу на юге и многие другие. Также в Ливии находятся боевики ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России. — «Известия»), которые до последнего времени занимали Сирт, но были выбиты оттуда при помощи западной авиации. В такой ситуации единственный вариант ликвидировать хаос, объединить страну и восстановить государственные институты — это действовать с позиции силы. И взять на себя эту роль по логике вещей должна армия, — считает Рияд ас-Сайдауи.

Эксперт отмечает, что именно армия контролирует значительные территории на востоке страны, имеет поддержку народа и является единственной структурой, способной навести порядок в Ливии. Что касается правительства национального согласия в Триполи, то, несмотря на мировое признание, его полномочия не распространяются дальше международных соглашений. На практике в ливийской столице и вокруг нее хозяйничают вооруженные исламистские группировки.

— Бездействие в нынешней ситуации приведет к тому, что междоусобица в Ливии будет продолжаться до бесконечности, — заключил Рияд ас-Сайдауи.