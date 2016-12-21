День рождения Нового года: как отмечали праздник при Петре I

Стремясь синхронизировать российский календарь праздников с европейским, в конце декабря 1699 года император Петр I официальным указом повелел перенести празднование Нового года на 1 января. И хотя своей главной цели императору добиться не удалось, именно благодаря этому документу в России были заложены основы главных новогодних обычаев: от украшений из хвойных деревьев до длительных новогодних каникул.

«Известия» вспомнили, как Петр I воспитывал в жителях Российской империи привычку к празднику.

«Первый день во году»

Если не считать перехода от старого стиля к новому, которому россияне обязаны появлением в нашем праздничном календаре старого Нового года, дата наступления нового года в России менялась трижды. Праздновать его на Руси начали задолго до того, как праздник привлек внимание императора, прорубившего окно в Европу: первые упоминания об этом празднике встречаются в летописях уже в конце XIV века. Тогда он приходился на 1 марта — эта дата удачно совпадала как с православным календарем (отсчет новых лет шел от дня сотворения мира), так и с жизнью большей части населения, занимавшегося сельским хозяйством. В день наступления весны празднование новолетия, как оно тогда называлось, выглядело более чем логичным.

В 1492 году Новый год ждали первые изменения — дата его празднования, в соответствии с определениями Никейского собора, была перенесена церковью на 1 сентября. Однако с образом жизни крестьян, для которых год активных сельскохозяйственных работ в этот момент, напротив, завершался, это соотносилось мало. И всенародного масштаба этот праздник, который, согласно дошедшему до наших дней «Парижскому словарю московитов», назывался «Первый день во году», так и не получил. Основные торжества тогда разворачивались на Соборной площади московского Кремля. Патриарх, сопровождаемый духовенством, обращался к царю с собой речью, в которой справлялся о его здоровье. Царь выступал с ответной речью, завершавшейся словами «Дал Бог, жив». После чего с поклоном к царю и патриарху подходили представители духовенства, а уже после этого челом били все присутствующие на площади.

Сдвигая границы времен

Петр I, заняв российский престол, задался целью не только привести новогоднюю традицию в России в соответствие с европейским календарем и календарем большинства славянских стран, где Новый год к этому моменту отмечался 1 января, но и, собственно, наконец-то превратить его в масштабный народный праздник.

Хорошая возможность для такого поистине эпохального изменения представилась как раз на излете 1699 года, когда на смену веку XVII приходило блистательное XVIII столетие. Как и большинство начинаний Петра I, воспитание в россиянах привычки к празднику потребовало от императора известной строгости. И в конце 1699 года император издал указ, в котором повелел изменить дату празднования.

«Будущего января с 1 числа настает новый 1700 год, купно и новый столетний век; и для того доброго и полезного дела указал впредь лета счислять в приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего января с 1 числа от Рождества Христова 1700 года», — в частности, говорилось в первой части документа.

«Учинить украшения от древ ветвей сосновых»

Простым переносом даты Петр I не ограничился — в указе государь в том числе обстоятельно описал, как именно надлежит жителями империи отметить наступление нового года и столетия. В основу российской новогодней традиции должны были лечь обычаи, с которыми сам император познакомился в Германии.

Накануне праздника знатным обитателям домов, расположенных на больших улицах, следовало перед воротами «учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых». Людям же «скудным» давалось послабление — они могли ограничиться тем, чтобы установить «хотя по деревцу или ветви» на ворота.

Желающие сделать всё по высшему разряду могли свериться с образцами, выставленными специально для этих целей в Гостином дворе в Петербурге. Но в целом гражданам дозволялось проявить фантазию и, придумывая украшения, исходить из того, «кому как удобнее и пристойнее».

​​​​​​​«На Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет»

С легкой руки Петра I в российскую новогоднюю традицию также пришли и фейерверки, которые, по задумке императора, по масштабу должны были соответствовать оказии. Время для них наступало уже 1 января.

«Да генваря ж в 1 день, в знак веселия; друг друга поздравляя с новым годом и столетним веком, учинить сие: когда на большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет, потом по знатным дворам, боярам и окольничим <…> каждому на своем дворе из небольших пушечек, буде у кого есть, и из нескольких мушкетов или иного мелкого ружья, учинить», — говорилось в царском указе.

Одновременно на улицах Петербурга, и особенно на перекрестках, планировалось зажечь большие костры.

Традиция на все времена и эпохи

Но главное — стараниями Петра I в Российской империи в 1700 году впервые появились многодневные новогодние каникулы, ибо, согласно указу, празднествам надлежало длиться до 7 января.

И хотя достичь своей главной цели, синхронизировать российский Новый год с европейским, ему так и не удалось — к этому моменту большинство стран Европы уже перешли с юлианского, на который ориентировались в России, на григорианский календарь и отметили наступление нового века на 10 дней раньше, — императору удалось заложить традицию новогоднего праздника, которая прошла почти неизменной сквозь самые разные времена, эпохи и этапы отечественной истории.