Тамбовский «Моршанскхиммаш» задолжал работникам более 7 млн рублей

Тамбовский завод «Моршанскхиммаш» второй раз за полгода задерживает зарплату сотрудникам. На сегодняшний день долг предприятия по заработной плате составляет 7 млн рублей.



Генеральный директор завода «Моршанскхиммаш Валерий Юханов заверил, что руководство постарается исправить сложившуюся ситуацию с заработной платой до Нового года.

«В силу разных причин завод сейчас работает не в полную мощь. Однако заказы есть. Что тут скрывать, денег не хватает, а кредиты не дают. Как это не прискорбно, банки сейчас дают кредиты тем, кто в них не нуждается, а остальным — отказывают. Областные власти стараются нам помогать, но мы ведь не единственные, кто находится в подобном положении», — сказал ИА «Онлайн Тамбов.ру» Юханов.

В настоящее время в ситуации разбирается Государственная инспекция труда Тамбовской области. Всего на предприятии трудятся 420 работников.

