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Отпуск за свой счет сделал занятость неполной

Основной причиной ухудшения индикатора неполной занятости стал отдых без сохранения заработной платы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Ситуация с неполной занятостью населения в стране в 2016 году существенно поменялась. Если раньше работодатели отправляли сотрудников в неоплачиваемые отпуска, что являлось предметом особого контроля Минтруда, то теперь люди сами предпочитают в летний период продлить отдых за свой счет. Такие выводы можно сделать из последних индикаторов Центробанка по уровню безработицы. И хотя общий показатель неполной занятости в III квартале вырос, положение выправляется именно за счет смены его структуры, считает регулятор.

По последним данным, приведенным в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике, доля работников в режиме неполной занятости в III квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го выросла на 0,4 п.п. — до 11,4%. На первый взгляд эти показатели выглядят как тревожный сигнал.

Однако, как пояснили в пресс-службе Центробанка, этот рост объясняется сезонностью. Дело в том, что III квартал традиционно приходится на сезон отпусков (июль–сентябрь) и люди часто продлевают отдых за свой счет. При этом принципиально важно рассмотреть каждую часть индикатора неполной занятости. Их, собственно, три: численность работающих неполное время (2,5% в III квартале 2016-го, что на 0,3 п.п. меньше, чем в 2015-м), простой в организации (0,5% и 0,1 п.п. соответственно), численность уходивших в отпуск по собственному желанию (она в этот период выросла на 1,1 п.п., до 8,4%). Однако сами ли люди продлевают свой отпуск или делают это под давлением работодателя, индикаторами ЦБ не учитывается.

Юрист адвокатского бюро А2 Ксения Риф напоминает, что с конца 2014 года случаи перевода сотрудников на режим неполного трудового дня или недели участились. Причем если раньше это явление было характерно в основном для крупных промышленных предприятий, то затем оно получило повсеместное распространение. По ее словам, сегодня довольно распространены нарушения трудового законодательства, при которых работодатели принуждают сотрудников к такому отпуску. При этом ст. 128 ТК РФ предполагает, что такой отпуск может быть предоставлен сотруднику только по его инициативе.

— На практике такие нарушения встречаются очень часто. Менеджмент или собственник отправляют сотрудников в неоплачиваемые отпуска, принуждая к подаче соответствующего заявления. Такие нарушения крайне редко приводят к возбуждению дел об административных нарушениях из-за сложной обстановки на рынке труда, — заявила юрист. 

Наиболее ярким примером стал «АвтоВАЗ», пострадавший из-за сильного падения продаж авто. Неполная рабочая занятость позволила компании сохранить трудовые ресурсы и снизить издержки в сложное время. К концу этого года ситуация начала выправляться, при этом загрузка рабочей силы в промышленности вернулась к уровню двухлетней давности, как показывают данные ЦБ.

— Необходимо отметить, что колебания неполной занятости отражают постоянно происходящие процессы подстройки рынка труда к меняющимся запросам производства. В целом, по оценке Банка России, ситуация в сфере занятости остается стабильной, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Оценивать ситуацию по показателю неполной занятости нельзя, поскольку этот индикатор включает неоплачиваемые отпуска, в которые люди уходят по собственному желанию, настаивает замдиректора Центра трудовых отношений ВШЭ Ростислав Капелюшников. Влияние этого фактора традиционно особенно велико в июле–сентябре.

— Неполная занятость в России меняется от квартала к кварталу, но сохраняется на стабильно низком уровне. Причем показатель включает в себя не только вынужденную неполную занятость, но и отпуск за свой счет. Включение последнего в этот список в принципе неправильно, — уверен эксперт. 

В Минтруде «Известиям» напомнили, что с февраля регионам предоставляются субсидии на поддержку занятости. Сейчас 34 субъекта их активно используют. Как подчеркнул представитель пресс-службы министерства, эти мероприятия положительно сказываются на рынке труда — «позволяют снизить риски высвобождения работников предприятий, стимулируют переток работников на более эффективные предприятия, в том числе других видов экономической деятельности, уменьшают безработицу, сохраняя стабильность в социальной сфере».

Ростислав Капелюшников прогнозирует, что в среднесрочной перспективе ситуация на рынке труда будет улучшаться синхронно с возобновлением роста ВВП. По его оценке, показатель безработицы может вернуться к докризисному уровню в ближайшие годы, если экономическая ситуация будет развиваться по позитивному сценарию.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Отпуск за свой счет сделал занятость неполной

Отпуск за свой счет сделал занятость неполнойОсновной причиной ухудшения индикатора неполной занятости стал отдых без сохранения заработной платы

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