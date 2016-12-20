Руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу рассказала корреспонденту «Известий» Марии Недюк о самых тяжелых катастрофах этого года и о том, как сами специалисты справляются со сложностями в работе.

— Каковы итоги работы службы оказания экстренной психологической помощи МЧС в этом году?

— Год для нас выдался очень непростой: было много крупных ЧП. Среди катастроф самыми сложными для нас в этом году были авиакатастрофа в Ростове, происшествие на озере в Карелии, когда, к сожалению, погибли и пострадали дети, авиакатастрофа вертолета Ми-8 в Ненецком автономном округе. И совсем недавняя трагедия в Ханты-Мансийском автономном округе, где опять жертвами ДТП стали дети.

На ЧП местного уровня наши психологи выезжали в этом году более 1,8 тыс. раз. Кроме этого, мы постоянно участвовали в социальных проектах, занимались пропагандой культуры безопасного поведения. Наши специалисты вместе с добровольцами провели такие акции для 40 с лишним тысяч человек в разных регионах страны.

— Вы оказываете экстренную психологическую помощь, а в дальнейшем как-то следите за судьбами своих подопечных?

— С самого начала нашей работы мы определили, что психологи МЧС занимаются в первую очередь оказанием экстренной психологической помощи, то есть мы работаем в самый острый для человека период. Он может длиться несколько дней, а иногда — несколько недель. Но мы прекрасно понимаем, что некоторым пострадавшим, родственникам погибших, тем, кто вынужденно переехал в другой регион или приехал в нашу страну из других мест, нередко требуется психологическая помощь и за пределами острого периода, когда закончились аварийно-спасательные работы или эвакуация.

Уже несколько лет мы работаем над созданием стройной системы, в которой наши специалисты будут работать в связке со специалистами того региона, где произошла чрезвычайная ситуация. Нормативно этот вопрос уже решен. В каждом регионе существует перечень организаций, оказывающих психологическую помощь и занимающихся прежде всего пролонгированной работой. Мы с ними активно сотрудничаем.

— Ваше ведомство ведет работу по просвещению населения в области оказания первой помощи при ЧС. Как именно это происходит?

— В марте 2015 года в нашем центре появился проект «Научись спасать жизнь!». Началось всё с того, что мы, психологи, проходя обучение и аттестацию на квалификацию «спасатель», изучали всё, что связано с оказанием первой помощи. И уже находясь в зоне ЧП, увидели и поняли, насколько важно, чтобы на месте происшествия как можно раньше оказались люди, умеющие оказывать первую помощь и психологическую поддержку. Это очень часто позволяет спасти человеку жизнь или минимизировать последствия трагедии.

И мы решили актуализировать практические пособия по первой помощи и психологической поддержке. С учетом новых требований Министерства здравоохранения она теперь тоже входит в объем первой помощи. Памятки, как мне кажется, получились хорошие, очень простые и понятные. Дальше мероприятия стали разрастаться как снежный ком. Появилась идея перевести эти памятки на языки народов России. Сейчас сделано уже более 40 переводов.

— СМИ активно обсуждали вашу критику школьных учебников по ОБЖ. Что, на ваш взгляд, в них нужно изменить?

— Сейчас тема первой помощи представлена не только в курсе ОБЖ, но и в курсах физкультуры и биологии. Действительно, Министерством образования совместно с нами ведется работа по актуализации содержания и внесению при необходимости коррективов в определенные разделы учебников. Речь идет прежде всего именно о разделе оказания первой помощи. Планируется, что этот вопрос будет вынесен на ближайшее заседание научно-методического Совета по учебникам.

— У психологов центра тяжелая работа — пропускать через себя человеческое горе. С какими проблемами сталкиваются сотрудники центра: усталостью, профессиональным выгоранием?

— Профессиональное выгорание — это прежде всего отсутствие мотивации, желания и смысла выполнять такую работу. С этим мы сталкиваемся нечасто, потому что люди, которые к нам приходят, как правило, очень мотивированы на оказание помощи пострадавшим. Понимание того, что человек ошибся и пришел не туда, приходит достаточно быстро. Как правило, такие специалисты уходят. Помогает избежать ошибки и достаточно серьезный отбор, который мы проводим перед приемом в нашу службу. Мы смотрим и на профессиональные качества, и на личностные. Ведь именно они помогают нашим сотрудникам справляться с серьезными нагрузками.

Конечно, это не значит, что психологических проблем у специалистов-психологов не бывает. В случае необходимости, мы, как и другие специалисты МЧС, проходим профилактику и коррекционные мероприятия.

Справка «Известий»

В 2016 году психологи МЧС более 2 тыс. раз выезжали на различные чрезвычайные события и происшествия в нашей стране и за рубежом. В это число входят 169 выездов на ликвидации последствий крупных ЧС на территории России, семь раз психологи привлекались к ликвидации последствий ЧС за рубежом, 1850 раз — при различных происшествиях и 55 раз сопровождали авиационные санитарно-медицинские эвакуации. Экстренную помощь в 31 228 случаях оказали 677 специалистов психологической службы МЧС. Сопровождено 251 массовое мероприятие.