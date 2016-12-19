Смартфон из пуленепробиваемого титана и золота создали ко Дню ФСБ

В честь 99-го празднования Дня ФСБ создали лимитированную серию, состоящую из 99 iPhone 7. Стоимость смартфона из пуленепробиваемого титана с золотой эмблемой ведомства при объеме памяти в 32 Гб составляет 207 тыс. рублей.



Особенность новой модели Forza ФСБ Gold LE, выпущенной специально ко Дню работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря, состоит в том, что ключевые элементы дизайна на ней покрыты золотом.



Основной материал в дизайне гаджета — пуленепробиваемый титан марки ВТ23 с узором «Дамасская сталь». Такой же материал используется при создании бронежилетов. По словам производителей, смартфоны выдерживают выстрел из пистолета Макарова и обеспечивают второй класс защиты при выстреле с четырех метров.



«Мы выражаем благодарность тем, кто бесстрашно противостоит опасности и предотвращает террористические угрозы. В дизайне смартфона мы отразили это чувство силы, благородства, уверенности и отваги», — цитируют Дни.Ру представителей Caviar Forza.

В титановом исполнении телефон стоит 197 тыс. рублей, впервые он была представлена накануне 23 февраля 2016 года.