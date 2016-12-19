В ростовском лицее произошел пожар

В одном из ростовских лицеев сегодня произошел пожар. Большинство людей, находившихся в здании, эвакуировали до приезда спасателей.

Инцидент произошел в понедельник, 19 декабря, в здании лицея № 14 по адресу: улица Круглая, дом 1. Площадь возгорания составила 40 кв. м, в результате чего началось сильное задымление. ЧП присвоили второй ранг, а позже — третий. Для ликвидации происшествия привлекли 74 человека и 27 единиц техники, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области. Пожар был ликвидирован спустя полчаса.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», погибших и пострадавших нет. По словам очевидцев, большую часть учащихся вывели из здания преподаватели до приезда спасателей.

Причины возгорания выясняются.