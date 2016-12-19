Поклонская переехала в депутатскую квартиру в Москве

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская получила служебную квартиру в Москве и уже переехала.

«В день святителя Николая я получила ключи, и мы вселились семьей в квартиру служебную. Она очень хорошая, очень комфортная, красивый вид из окна. Всё великолепно», — цитирует Поклонскую «Федеральное агентство новостей».

Депутат также рассказала, что в двухкомнатной квартире с ней живут ее дочь и бабушка.

Новая квартира депутата находится в доме № 1 по улице Улофа Пальме. Поклонская подчеркнула, что квартира оборудована всеми необходимыми бытовыми приборами.