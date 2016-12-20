Каждому по ботинку

По данным «Росстата», уровень отечественного производства многих важнейших видов продуктов питания и промышленных товаров несколько вырос по сравнению с прошлым годом. Например, мы стали производить на 3% больше мяса домашней птицы, джемов, сахара и минералки, на 10% — подсолнечного масла, мяса и хромовых кожаных товаров, на 14% — водки, на 17% — ниток, на 37% — спецодежды. Однако в пересчете на каждого жителя страны некоторой российской продукции оказывается не так уж и много. Мы производим всего 11 г сыра, 47 г говядины и 113 г хлеба в день на человека, а цифры по товарам народного потребления выглядят совсем скромно.

Итоги производства основных видов продуктов и промтоваров в 2016 году еще не подведены, но по данным за 11 месяцев года (с января по ноябрь включительно) вполне можно судить о том, чем российская промышленность успела обеспечить наших сограждан в уходящем году.

Лучше всего дела обстояли с мясом и мясными продуктами: на каждого жителя страны вне зависимости от возраста и аппетита в этом году ежедневно приходилось примерно 47 г мяса и субпродуктов убойных животных, 90 г мяса домашней птицы, 33 г мясных полуфабрикатов, 29 г колбасы и 73 г рыбы и рыбных консервов.

— В производстве мяса в целом мы вышли на медицинскую норму — 75 кг в год на человека, — рассказал «Известиям» главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Василий Узун. — Проблема в этой отрасли есть только одна — падает производство говядины. Промышленным способом изготавливается всего 4 кг говядины в год на человека. Если брать в расчет то, что производит население, то получится 10–11 кг говядины в год. Этого не хватает. Примерно половину необходимой нам говядины — полмиллиона тонн — мы завозим из-за границы.

По словам Василия Узуна, эта отрасль скотоводства находится в России в кризисе и пока нет разумных решений выхода из него, хотя в стране более 90 млн га пастбищ и более 30 млн га полей, на которых раньше выращивали корма, а теперь они пустуют.

— В стране есть ориентир на то, что все проблемы решат агрокомплексы, агрохолдинги, крупные производства. Но с молочным и мясным скотоводством у них пока не получается. Надо дать зеленый свет малому производству. Пока оно в загоне, — пояснил эксперт.

По данным «Росстата», нерафинированного подсолнечного масла в 2016 году было произведено около 25 кг на человека в год, то есть каждому полагалось по 73 г в день. Отечественного маргарина каждый россиянин мог употреблять по 9 г, сахара (из свеклы) — по 92 г, кондитерских изделий — по 66 г, муки — по 167 г ежедневно. Водки на каждого жителя страны старше 20 лет в 2016 году было произведено около 6 л, вина — 1 л, минеральной воды — 37 л, то есть по полстакана на каждый день.

— Сахара в стране производится вполне достаточно — мы вышли на самообеспечение. Потребление водки всё еще большое, хотя из мировых лидеров по этому показателю мы выбыли. Водки производим достаточно и даже ее экспортируем, — уточняет Василий Узун. — Но у нас есть большие проблемы с фруктами, ягодами и овощами. Если раньше, в постсоветские времена, главным импортным продуктом было мясо, то сейчас это фрукты и овощи. Среди них есть такие, которые у нас не растут: например, цитрусовые, бананы. Это дешевые продукты, и население их любит. Избавиться от этой статьи импорта мы не можем. Тем более что с повышением доходов населения сезонность потребления фруктов и овощей изменилась: теперь люди хотят есть помидоры, абрикосы и клубнику круглый год.

Эксперт считает, что по некоторым позициям импортозамещение и не нужно: например, по сезонным овощам и фруктам.

— Сейчас мы стараемся произвести помидоры и огурцы в зимних теплицах, чтобы заместить импорт, но они получаются очень дорогие. Это обходится в 2–3 раза дороже, чем импорт. Политика должна быть такая: в отношении всего, что у нас растет, и в тот сезон, когда оно растет, надо наращивать производство, обрабатывать, хранить и экспортировать. Надо выбирать продукты, по которым у нас есть преимущество: картошку, капусту, морковь, лук и др. У нас для этого есть условия, традиции, рабочая сила. Остальное надо импортировать, и не держаться бездумно за импортозамещение, заставляя население переплачивать за эту продукцию, — отмечает Василий Узун.

Статистика «Росстата» сообщает, что молока промышленного производства на одного жителя страны в 2016 году приходилось всего 102 г, а отечественного сыра — только лишь по 11 г в день. Эксперт утверждает, что в этой сфере всё не так плохо, как кажется.

— В год один россиянин потребляет 240 л молока и молочных продуктов. Но у нас не всё молоко проходит через промышленное производство. Основная часть не попадает на молокозаводы: даже крупные фермеры продают заводам только часть молока. И, по статистике, половину молока производит население, — рассказал Василий Узун.

С производством товаров народного потребления дела в нашем отечестве всё еще обстоят довольно уныло, несмотря на некоторый рост по отдельным позициям: хлопчатобумажным ниткам, тканям, спецодежде и особенно женским ветровкам. Последних удалось пошить на 76,9% больше, чем за аналогичный период (январь–ноябрь) 2015 года. Каждого россиянина отечественная промышленность одарила в 2016 году 0,8 катушки х/б ниток, 33 кв. м ткани, 0,14 кв. м ковров, 1,3 пары носков. На каждого взрослого жителя страны было пошито 1,36 комплекта спецодежды.

А вот комплект постельного белья образца 2016 года придется делить между собой трем согражданам. На каждых трех человек пришлось два трикотажных изделия. Пара обуви отечественного производства приходится на двоих россиян. Одно пальто должны поделить 146 сограждан. Каждого мужчину или мальчика российская промышленность смогла порадовать в этом году 0,055 костюма, а каждую женщину или девочку — 0,005 костюма и 0,004 ветровки.

— Это говорит о том, что спецодежду мы шьем сами, а всё остальное импортируем, — пояснил завкафедрой международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Владимир Саламатов. — У нас огромное количество импорта. Постельное белье идет в основном из Турции, других стран, и даже Ивановское производство не настолько развито, чтобы удовлетворять внутренний спрос на эти виды потребительских товаров.

Эксперт также указывает на возможные погрешности статистики «Росстата», которая фиксировала падение промышленного производства на протяжении первых десяти месяцев текущего года, и только в ноябре — некоторый подъем. Однако по данным исследовательского центра компании «Смак», промышленное производство росло с начала года ежемесячно — по 0,3%.

— Возникает вопрос по поводу методик, которые применяет «Росстат» для определения объемов производства. Возможно, данные будут уточняться, — отметил Владимир Саламатов.

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