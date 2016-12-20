Дороги перекопают после отъезда туристов

Общественный совет при Ростуризме обратится к Минтрансу с просьбой перенести ремонт и строительство дорог в курортных зонах на весенние или осенние месяцы. Это облегчит туристам логистику и поможет избежать транспортного коллапса на самых загруженных трассах. Инициативу уже поддержал министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов.

— В курортных зонах почему-то постоянно ремонтируют дороги летом, — заявил «Известиям» зампредседателя Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко. — В Крыму и Сочи — в июле и августе. Ведомства, которые отвечают за дорожное строительство, не берут в расчет туристический сезон.



По словам Дмитрия Давыденко, вопрос переноса ремонтных работ будет обсуждаться в январе на заседании совета с участием представителей Минтранса.

— Надо этот вопрос с Минтрансом согласовать, потому что это очень неудобно, — отметил он. — Людям иногда приходилось добираться из Ялты до аэропорта по 9–10 часов. Необходимо, чтобы уже в следующем году все ремонтные работы постарались сместить на май или сентябрь.

Ранее этот вопрос поднимался в ходе рабочей встречи Общественного совета при Ростуризме с министром по вопросам «Открытого правительства» Михаилом Абызовым.

— В целом идея была поддержана, но требует дополнительной проработки, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Открытого правительства». — Так как вопрос носит межведомственный характер, обсуждать его необходимо совместно с другими общественными советами.

— Надо грамотно планировать график ремонтных работ, — сказал «Известиям» председатель Центра защиты прав граждан за рубежом и поддержки соотечественников, член Общественного совета при Ростуризме Роман Бобылев. — Понятно, что удобнее всего это делать летом. Но надо разрабатывать какие-то альтернативные варианты и не ломать логистику в туристический сезон.

Роман Бобылев напомнил, что минувшим летом дорожные работы на трассе Симферополь–Ялта спровоцировали самый настоящий транспортный коллапс.

— Все пассажирские перевозки на этом направлении встали на несколько дней, — рассказал он «Известиям». — Работы проводились в самый разгар сезона, и путь, который обычно можно преодолеть за полтора часа, занимал у людей по 8–9 часов. Люди находились на трассе в невыносимых условиях, многие с детьми. Были случаи опозданий на самолеты. У многих туристов остались крайне негативные впечатления, и вряд ли они захотят вернуться в Крым.

Как рассказал «Известиям» вице-президент и руководитель комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский, эта проблема давно назрела.

— Стыдно, что такое решение до сих пор не принято. В высокий сезон число автомобилей на курортах возрастает в десятки раз. И когда на въезде в курортную зону начинают ремонтировать мосты и перекладывать асфальт, люди проводят в пробках по несколько часов. А они и так до этого проделали огромный путь! Конечно, это вызывает негодование туристов, — сказал Илья Уманский «Известиям». — Местным жителям это тоже приносит множество неудобств. Речь идет и о подъездных дорогах, о единственной трассе, ведущей к Сочи, о единственной дороге, которая идет в сторону Крыма. Это огромная проблема для страны.

По словам Ильи Уманского, проблема перекопанных в туристический сезон дорог связана с особенностями выделения финансирования: строительство начинают, когда деньги перечислены.

— Надо внести корректировки в программу финансирования. Например, чтобы деньги выделялись сразу осенью и чтобы все дорожные работы были завершены до наступления туристического сезона, — считает официальный представитель АТОР.

По мнению члена комитета Госдумы по транспорту и строительству Олега Нилова, эту проблему можно решить лишь на уровне регионов.

— Так можно и строительство остановить: техника возит материалы, это грязь, пыль. Между строительством дорог и строительством вообще — небольшая разница, — сказал парламентарий «Известиям». — Это не решается законом. Можно дать лишь рекомендации местным властям. Они понимают, что лучше запланировать раньше или попозже. Есть особенности финансирования, изменить которые приказом не удастся.

При этом Олег Нилов считает, что даже с федеральными структурами, ответственными за строительство дорог, в частности, с Росавтодором, губернаторы вполне могут договориться.

— Это надо обсуждать на уровне регионов. Они сами заинтересованы в том, чтобы было меньше проблем и больше комфорта для туристов, — заключил депутат.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что предложение Общественного совета при Ростуризме стоит поддержать.

— Инициативу по корректировке графика дорожных работ в курортных зонах и переноса таких работ с летнего периода на весну или осень нужно поддержать. Технологически она может быть реализована разными способами. Всё решаемо, было бы желание чиновников, — сказал «Известиям» Михаил Дегтярев. — Люди на курортах мучаются. Летом, в зной, вместо ожидаемого полноценного отдыха кругом пыль, грохот дорожной техники и огромные пробки. Избежать этого можно только изменением графика работ.