РЖД: «Стриж» не получит имя маршала Жукова

Русский академический фонд предложил ОАО «РЖД» присвоить имя «маршала Победы» Жукова запущенному поезду дальнего следования «Стриж», который выполняет маршрут Москва–Берлин. Об этом говорится в письме исполнительного директора фонда Алексея Алексеева к главе РЖД Олегу Белозерову (имеется в распоряжении «Известиям»). В свою в РЖД «Известиям» заявили, что переименовать поезд не представляется возможным.

Инициатива переименования

«Памятуя его неоценимый вклад в дело обороны Москвы от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году... считаем, что именно данное железнодорожное направление имеет право носить имя Г.К. Жукова», — говорится в документе, текст которого оказался в распоряжении «Известий».

Кроме того, руководство Русского академического фонда готово организовать сбор подписей для этой инициативы.

Краткость и быстрота

В пресс-службе РЖД «Известиям» сообщили, что компания всецело поддерживает инициативу сохранения памяти выдающихся полководцев, именами которых названы районы, площади, проспекты и улицы во многих городах России, установлены памятники и мемориальные доски.

«Вместе с тем основной задачей ОАО «РЖД» в части пассажирских перевозок в международном сообщении является увеличение пассажиропотока не только за счет повышения качества обслуживания пассажиров (доставка в пункт назначения быстро, надежно, удобно и комфортно), но и за счет популяризации услуги за пределами нашей страны», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, название международного поезда как визитная карточка и составная часть имиджа компании должно быть коротким, легко запоминающимся, понятным, политически нейтральным, не затрагивающим национальные интересы потенциальных пассажиров.

«Поезд Москва–Берлин уже носит имя «Стриж», это название было выбрано пассажирами в ходе голосования. Учитывая изложенное, переименование поезда «Стриж» Москва–Берлин не представляется возможным», — резюмировал он.

Скорый поезд №13/14 «Стриж» (Strizh) по маршруту Москва– Берлин был запущен 17 декабря.

