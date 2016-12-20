РЖД: «Стриж» не получит имя маршала Жукова

С инициативой переименования поезда Москва–Берлин выступило руководство Русского академического фонда
Русский академический фонд предложил ОАО «РЖД» присвоить имя «маршала Победы» Жукова запущенному поезду дальнего следования «Стриж», который выполняет маршрут Москва–Берлин. Об этом говорится в письме исполнительного директора фонда Алексея Алексеева к главе РЖД Олегу Белозерову (имеется в распоряжении «Известиям»). В свою в РЖД «Известиям» заявили, что переименовать поезд не представляется возможным.
Инициатива переименования
«Памятуя его неоценимый вклад в дело обороны Москвы от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году... считаем, что именно данное железнодорожное направление имеет право носить имя Г.К. Жукова», — говорится в документе, текст которого оказался в распоряжении «Известий».
Кроме того, руководство Русского академического фонда готово организовать сбор подписей для этой инициативы.
Краткость и быстрота
В пресс-службе РЖД «Известиям» сообщили, что компания всецело поддерживает инициативу сохранения памяти выдающихся полководцев, именами которых названы районы, площади, проспекты и улицы во многих городах России, установлены памятники и мемориальные доски.
«Вместе с тем основной задачей ОАО «РЖД» в части пассажирских перевозок в международном сообщении является увеличение пассажиропотока не только за счет повышения качества обслуживания пассажиров (доставка в пункт назначения быстро, надежно, удобно и комфортно), но и за счет популяризации услуги за пределами нашей страны», — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, название международного поезда как визитная карточка и составная часть имиджа компании должно быть коротким, легко запоминающимся, понятным, политически нейтральным, не затрагивающим национальные интересы потенциальных пассажиров.
«Поезд Москва–Берлин уже носит имя «Стриж», это название было выбрано пассажирами в ходе голосования. Учитывая изложенное, переименование поезда «Стриж» Москва–Берлин не представляется возможным», — резюмировал он.
Скорый поезд №13/14 «Стриж» (Strizh) по маршруту Москва– Берлин был запущен 17 декабря.