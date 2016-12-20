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45% вернувшихся в Россию соотечественников — граждане Украины

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова — о старых проблемах новой службы

Фото: пресс-служба управления ФМС России по Москве

В этом году прекратила существование Федеральная миграционная служба, а ее функции были переданы Главному управлению по вопросам миграции МВД России (ГУВМ). О том, чем занимается новая структура, в чем ее отличие от ФМС и какие проблемы приходится решать, глава ГУВМ МВД Ольга Кириллова рассказала обозревателю «Известий» Олегу Фочкину.

— Раньше вы руководили московским управлением ФМС. В чем все-таки отличие ГУВМ от ФМС и облегчило ли работу подразделения возвращение в структуру МВД?

— Конечно, такое глобальное реформирование правоохранительной системы страны требует времени. И одной из основных задач сегодня мы считаем трудную и большую работу по переработке нормативных правовых актов.

Готовится новая редакция Концепции государственной миграционной политики России до 2025 года. Она, прежде всего, учитывает произошедшие с момента ее разработки изменения в социально-экономических, международно-правовых и иных сферах.

— Что именно будет изменено?

— Нам необходимо унифицировать подходы к оценке качества оказания госуслуг, актуализации статистической отчетности и информационных ресурсов. Сейчас мы организуем доступ всех территориальных подразделений к информационным ресурсам и базам данных МВД, что ускорит работу и ее эффективность.

Важно отметить, что с созданием новой структуры, количество предоставляемых населению услуг и функций осталось прежним. Это 18 госуслуг в сфере миграции. И за 10 месяцев 2016 года мы оказали 80 млн таких услуг, из них более половины — гражданам России.

— Некоторые функции упраздненной ФМС носили ярко выраженный правоохранительный характер. Всё осталось без изменений?

— То, что связано с осуществлением иммиграционного контроля, осталось без изменений. Но у сотрудников ФМС отсутствовали в полном объеме необходимые государственно-властные полномочия для этой работы, и им часто приходилось привлекать для проведения массовых проверочных мероприятий сотрудников полиции. Сейчас мы ушли от этой проблемы, поскольку теперь наши сотрудники — полицейские со всеми необходимыми полномочиями. А вот функции, не свойственные полиции, мы передадим иным федеральным органам исполнительной власти, поскольку они носят исключительно социальный характер.

— От каких функций ФМС вы отказываетесь?

— Готовятся предложения, которые касаются реализации закона РФ «О вынужденных переселенцах», распределения субсидий в рамках Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также отдельных функций по работе с лицами, ищущими убежище. Это вопросы обеспечения проезда и провоза багажа к месту пребывания на территории России, получение единовременного денежного пособия, содержание в центрах временного размещения. Сюда же относятся и полномочия по лицензированию деятельности, связанной с трудоустройством россиян за рубежом.

— Что происходит с теми работниками ФМС, которые не смогли найти место в новой структуре? Повлияло ли это сокращение на работу управления?

— Процесс комплектования подразделений по вопросам миграции практически завершен. Укомплектованность территориальных подразделений составляет 92%. Одним из приоритетов реформы было сохранение кадров упраздненной ФМС России. 97% нынешних сотрудников раньше работали в ФМС.

— Какие задачи вы ставите на ближайшее время и в долгосрочной перспективе?

— Очень важным остается вопрос регулирования миграционных потоков. Мы подготовили свои предложения по миграционному учету иностранных граждан, виду на жительство, разрешению на временное проживание. Будет расширен и перечень госуслуг, оказываемых в электронном виде.

— Помогает ли ведомству введенная система экзаменов для мигрантов?

— Иностранные граждане, проживающие в странах СНГ, плохо знают русский язык, всё больше отдаляются друг от друга ментально, что неизбежно приводит к сложностям в их адаптации в российскую социальную среду.

Поэтому наше государство и ввело систему сдачи иностранными гражданами экзаменов на знание русского языка, основ законодательства, истории России. Ведь даже базовые знания помогут иностранцу понять жизненный уклад нашего общества, адаптироваться к окружающей социальной и культурной среде, бытовой жизни.

Я скажу так: чем лучше поработал учитель, тем меньше работы останется сотруднику правоохранительных органов. Карательные и административные меры выполняют только вспомогательную роль.

— Увеличилось ли число нарушений по трудовым договорам и кто главный нарушитель — сами мигранты или их работодатель?

— Необходимо учитывать, что работники — иностранные граждане и их работодатели несут разную ответственность по Кодексу об административных правонарушениях.

За 10 месяцев 2016 года в отношении иностранных граждан составлено более 52 тыс. протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований законодательства в сфере осуществления трудовой деятельности. На работодателей за тот же срок составлено 65 тыс. протоколов. В целом состояние законности в этой сфере значительно улучшилось.

— Есть ли сложности в миграционной политике на Дальнем Востоке?

— Вопросы о положении дел в сфере миграции на Дальнем Востоке обычно связывают с низкой плотностью российского населения, проживающего районах, граничащих с Китаем. На самом деле в приграничных с КНР субъектах по разрешениям на временное проживание и видам на жительство проживает около 1 тыс. граждан КНР.

Так что, вопреки расхожему мнению, доля граждан КНР на приграничной территории РФ не превышает разумных пределов и не представляет какой-либо угрозы для местного населения.

— Что происходит с программой переселения соотечественников?

— Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, разработана и утверждена в 2006 году. За десять с лишним лет в Россию вернулись около 560 тыс. человек.

Более 111 тыс. человек в 2016 году прибыло и поставлено на учет в качестве участников Госпрограммы. В 2016 году ее основными участниками стали граждане Украины — 45% от общего числа. 70% из них составляют лица трудоспособного возраста.

Сейчас соотечественников принимает уже 61 субъект Российской Федерации в восьми федеральных округах.

— В Москве хорошо себя зарекомендовали многофункциональные центры, а работа с иностранными гражданами и вовсе сосредоточена в одном месте — возле деревни Сахарово. Будет ли этот опыт перенесен в другие регионы?

_ Москва в этом плане является образцом качества предоставляемых мигрантам услуг. Несмотря на удаленность от МКАД, возможности московского многофункционального миграционного центра позволяют в максимально комфортных условиях осуществлять прием иностранных граждан, оказывать им госуслуги. В том числе по вопросам оформления патентов на работу, разрешений на временное проживание, видов на жительство, а также для подачи документов на получение гражданства в режиме «одного окна».

Переезд позволил избавиться от многочисленных посредников, которые обирали посетителей обещая избавить от длительного ожидания в очереди. Всё, что сделано в ММЦ, можно реализовывать и в других регионах.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

45% вернувшихся в Россию соотечественников — граждане Украины

45% вернувшихся в Россию соотечественников — граждане УкраиныРуководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова — о старых проблемах новой службы

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