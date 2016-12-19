Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал итоги заседания Совета Россия – НАТО на уровне постпредов.

Столтенберг подчеркнул, что встреча была откровенной и содержательной.

«Мы провели откровенную и содержательную дискуссию по важным вопросам нашей общей безопасности. В периоды напряженности диалог является более важным, чем когда-либо. Так что мы по-прежнему привержены диалогу. И мы будем продолжать держать открытыми каналы связи», — сказал генсек НАТО, передает «РИА Новости».