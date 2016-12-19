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Телевидение теряет популярность у россиян

При этом эксперты Комитета гражданских инициатив не связывают данный факт с повсеместным распространением интернета

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Аудитория телезрителей в России за год сократилась примерно на 7% — к таким выводам пришли эксперты фонда «Медиастандарт» и исследовательской группы ЦИРКОН в ходе подготовки рейтинга российских регионов по уровню развития института массовой информации — «Индекс развития медиасферы-2016». Исследование выполнено по заказу Комитета гражданских инициатив (КГИ). В тройку регионов-лидеров с наиболее развитой медиасферой попали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Для расчета индекса развития медиасферы аналитики использовали 50 различных индикаторов, разделенных на пять индексов: состояние среды (социально-экономическое развитие региона), активность основных стейкхолдеров (групп влияния власти, бизнеса, общественных организаций), состояние аудитории, СМИ и непосредственно медиаконтента.

Для расчета индикаторов за основу взяли официальную федеральную и региональную статистику, негосударственную статистику (например, материалы рейтингового агентства Standard&Poor’s), экспертные оценки и данные массового соцопроса во всех регионах России (выборка — 34 тыс. респондентов).

В группу регионов с наиболее высоким рейтингом «А» попали 11 субъектов РФ. Лидеры — Москва, Санкт-Петербург и Московская область, они получили высшие оценки по всем индексам. У остальных регионов один-два индекса «проседают» до более низкого показателя «B», однако интегральная оценка остается высокой — это Свердловская, Новосибирская, Ярославская, Самарская области, Красноярский, Приморский, Хабаровский края и Ханты-Мансийский автономный округ.

Средний уровень развития («В») института массовой информации присвоен 30 регионам, а недостаточный («С») — 33 субъектам РФ.

В группе «D» — с самым низким рейтингом — оказались Еврейская автономная, Псковская и Курская области, Забайкальский край, республики Карачаево-Черкесия, Бурятия, Алтай, Адыгея, Калмыкия, Тыва и Ингушетия.

Крым и Севастополь хотя и оказались в одной группе — «С», достаточно серьезно разнесены в рейтинге: Крым стоит ближе к аутсайдерам своей группы, а Севастополь — на 11 строчек выше.

— В этих регионах не по всем индикаторам есть достоверные данные, — пояснил руководитель группы разработчиков индекса, руководитель ЦИРКОН Игорь Задорин. — Наша госстатистика туда еще по-настоящему не пришла. Поэтому некоторые индикаторы заполнялись модельными оценками, и по Крыму и Севастополю данные могут «гулять».

По сравнению с аналогичным рейтингом 2015 года свое положение улучшили 11 регионов — в частности, Приморский край и Ярославская область перешли из группы «В» в «А», остальные лидеры роста поднялись до уровня «В».

Напротив, группу лидеров за год покинули (опустились в группу «В») Татарстан, Челябинская, Калининградская, Тюменская и Ленинградская области. Больше всех «просела» Псковская область, за год из группы «С» перешедшая в число регионов с наименьшим уровнем развития СМИ («D»). Покинуть список аутсайдеров и «подтянуться» до уровня «С» за год удалось только Кабардино-Балкарии.

Некоторые результаты массового опроса исследователи выделили особо. Например, уровень доверия к СМИ, как выяснилось, нигде в стране не падает ниже 50%. Но больше всего доверяют журналистам в Крыму (78%) и Севастополе (75%). Меньше всего — в Москве, Тамбовской области и Ингушетии (58%).

В целом россияне более склонны доверять региональным и местным СМИ, чем федеральным. Обратная тенденция отмечена только в 19 регионах, среди них лидеры по разрыву доверия между федеральными и локальными СМИ в пользу федеральных — Калмыкия, Тыва и Севастополь.

За год существенно выросло и число респондентов, которые говорят о публикации в СМИ «заведомо ложной информации» или замечают у журналистов «попытку навязать потребителю медиаконтента определенную точку зрения». В 2015 году о таких фактах говорили жители 13 регионов, а в 2016 году их число выросло до 24.

Лидером этого антирейтинга стала Москва — тут о ложной информации в СМИ говорят 52% респондентов. Примечательно, что от 71 до 86% опрошенных, сталкиваясь с так называемым «грязным» контентом, стараются перепроверить информацию по альтернативным источникам.

Также исследователи зафиксировали снижение числа россиян, которые из всех каналов информации отдают предпочтение телевидению. В среднем по России число зрителей, уделяющих ТВ два и более часа в день, сократилось примерно на 7%.

Если в 2015 году лидерами по ежедневному просмотру ТВ  были Тыва и Еврейская автономная область с долей телеаудитории 61%, то в 2016 году максимальное значение зафиксировано в Кемеровской области — всего 53%. Более того, в ряде регионов телеаудитория снизилась еще сильнее: с 55 до 30% в Архангельской области, с 44 до 33% в Санкт-Петербурге, с 56 до 40% в Крыму.

Что касается интернета как альтернативного канала информации для получения новостей, то здесь лидером стала Республика Коми, где 57% жителей узнают об актуальных событиях из сети, аналогичные показатели — в ХМАО и ЯНАО, а также в Мурманской области. В Москве из интернета узнают новости 56% граждан.

Сопоставлять телевизионную и интернет-аудитории трудно, поскольку возможны ее пересечения и неверный учет, пояснил «Известиям» научный руководитель фонда «Медиастандарт» Юрий Невежин.

— Люди могут пользоваться интернетом, но смотреть через сеть телевидение, — говорит аналитик. — Или они могут находиться восемь часов в интернете, но в это время писать рабочие письма, а не читать новости. Или смотреть телевизор, но не информационно-аналитические передачи, а кино.

Невежин также подчеркнул, что выбор в пользу ТВ или отказ от него не связан с проникновением интернета. Меньшая популярность телевидения не всегда говорит о более «рефлексирующей» аудитории.

— Это просто означает, что очаг под названием «телевизор», собирающий семью и соединяющий человека с миром, постепенно гаснет. Это существенный статистический показатель. Можно это объяснить тем, что повестка дня изменилась — на каналах стало больше международной жизни, меньше социальных вопросов — и люди перестали это смотреть.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Телевидение теряет популярность у россиян

Телевидение теряет популярность у россиянПри этом эксперты Комитета гражданских инициатив не связывают данный факт с повсеместным распространением интернета

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