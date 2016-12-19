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Человеком года в Карелии стал врач республиканской больницы

Нейрохирург Николай Мячин ввел в клинике новые методики лечения

Человеком 2016 года в Республике Карелия выбран заведующий нейрохирургическим отделением Республиканской больницы имени В.А. Баранова Николай Мячин.

Торжественные церемонии чествования Человека и лауреатов 2016 года состоятся 23 декабря, пишет ИА «Карелинформ».

Заслуженный врач Карелии удостоен этого высокого звания за большой личный вклад в лечение нейрохирургических патологий, а также внедрение в этом году в больнице современных методик лечения.

Благодаря его деятельности уменьшилось количество пациентов, направляемых в федеральные клиники. Таким образом, больше жителей Карелии смогли получить бесплатную качественную медицинскую помощь, не выезжая за пределы республики.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Человеком года в Карелии стал врач республиканской больницы

Нейрохирург Николай Мячин ввел в клинике новые методики лечения

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