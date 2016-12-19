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Мэр Риги запретил проведение «нацистской вечеринки» на Новый год

Вместо костюмированного праздника в стиле 1943 года будет проведено мероприятие в духе 1937-го

Рижское самоуправление запретило местному ресторану Tinto, который находится в кинотеатре Splendid Palace, проводить новогоднюю вечеринку в стиле времен немецкой оккупации Латвии в 1943 году.

Об этом сообщил мэр Риги Нил Ушаков в своем Facebook.

«Вот такое мероприятие хотели провести в Риге в кинотеатре Splendid — встреча Нового года в традициях 1943 года», — написал он в социальной сети, прикрепив изображение. 

Ушаков отметил, что с этим вопросом пришлось обратиться к рижскому самоуправлению, поскольку ему принадлежит кинотеатр.

«В результате Новый год в стиле 1943 года в Риге отмечать не будут», — сказал он, добавив, что организаторам придется выбирать другую историческую эпоху для тематики мероприятия.

Вскоре стало известно, что вместо костюмированного праздника, где планировалось воссоздать атмосферу нацистской оккупации, будет проведено мероприятие в стиле 1937 года.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Мэр Риги запретил проведение «нацистской вечеринки» на Новый год

Вместо костюмированного праздника в стиле 1943 года будет проведено мероприятие в духе 1937-го

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