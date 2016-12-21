Российской бронетехнике добавят ума

Российскую бронетанковую и военно-автомобильную технику оснастят новейшей информационно-управляющей системой, которая значительно облегчит мониторинг состояния боевых машин, обеспечит надежную навигацию и в перспективе дистанционное управление боевыми модулями.

Первая задача, которую решает уникальный комплекс «ГАЛС-Д4», — непрерывный мониторинг работоспособности узлов и агрегатов. Компьютер контролирует показатели датчиков, оповещает экипаж о неисправностях, а также передает данные о состоянии машины командованию.

Помимо диагностики «ГАЛС-Д4» включает в себя навигационное оборудование и устройство записи пройденного маршрута, сохраняющее на защищенный носитель всю информацию о состоянии и местонахождении машины за последние 10 лет. В настоящий момент система, разработанная центральным научно-исследовательским институтом «Волна», уже установлена на несколько бронеавтомобилей семейства «Тайфун», находящихся в опытной эксплуатации Минобороны.

Комплекс состоит из нескольких блоков весом от 1 до 2,5 кг — вычислительного, микропроцессорного и навигационного, которые компактно размещены под сиденьями водителя и командира боевой машины. Элементы комплекса выводят получаемую информацию на 20-сантиметровый сенсорный экран, находящийся непосредственно перед глазами командира машины.

— В настоящее время конструкторские работы над системой завершены и она проходит испытания в составе изделия, — рассказал «Известиям» главный конструктор ЦНИИ «Волна» Сергей Мосиенко. — Комплекс продолжает дорабатываться, в следующем году он получит новую функцию — на сенсорный экран будет выведено дистанционное управление боевыми модулями, которыми в перспективе могут оснащаться машины.

«ГАЛС-Д4» может работать в нескольких режимах. В диагностическом режиме на сенсорный экран устройства выводятся показатели всех узлов машины, оснащенных электронными блоками управления. Оператор устройства сможет получить максимально подробную информацию о состоянии двигателя — давлении в масляной системе, количестве наработанных мото-часов, а также времени до следующего планового техобслуживания.

В режиме навигатора на экране отображается заранее загруженная карта местности, на которой оператор благодаря данным спутниковой навигации сможет увидеть местонахождение боевой машины.

— Изначально бортовые и боевые информационно-управляющие системы появились на кораблях как средство связи всех электронных компонентов и вооружения судна в единый централизованно управляемый комплекс, — рассказал «Известиям» военный эксперт Олег Желтоножко. — На тот момент это были огромные вычислительные системы, которые из-за своего размера кроме как на кораблях не могли нигде использоваться. Миниатюризация электронных компонентов позволила с конца 80-х годов начать установку таких комплексов на сухопутную технику.

По словам эксперта, подобные информационно-управляющие системы актуальны прежде всего для машин, оснащенных несколькими видами оружия для разных боевых ситуаций, а также достаточно широким набором средств разведки.

— В России в настоящее время такие системы уже установлены на перспективные танки «Армата», которые имеют ряд дублирующих друг друга систем обнаружения цели, а также полный контроль технического состояния, — добавил Олег Желтоножко.