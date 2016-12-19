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В МЧС опровергли эвакуацию людей из-за пожара в столичной больнице

Инцидент с сильным задымлением произошел на улице Лобачевского, д. 42

В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС опровергли информацию об эвакуации людей из горящего корпуса больницы на западе Москвы.

Инцидент произошел в понедельник вечером в здании больницы №31 на улице Лобачевского, д. 42.

«Прибывшие на место подразделения выяснили, что происходило незначительное задымление, которое уже рассеялось. Эвакуация не проводилась», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

Ранее СМИ сообщали об эвакуации людей из корпуса больницы из-за возникшего возгорания. 

В здании наблюдалось сильное задымление, пишут Дни.Ру.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В МЧС опровергли эвакуацию людей из-за пожара в столичной больнице

Инцидент с сильным задымлением произошел на улице Лобачевского, д. 42

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