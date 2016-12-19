В МЧС опровергли эвакуацию людей из-за пожара в столичной больнице

Инцидент с сильным задымлением произошел на улице Лобачевского, д. 42
В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС опровергли информацию об эвакуации людей из горящего корпуса больницы на западе Москвы.
Инцидент произошел в понедельник вечером в здании больницы №31 на улице Лобачевского, д. 42.
«Прибывшие на место подразделения выяснили, что происходило незначительное задымление, которое уже рассеялось. Эвакуация не проводилась», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.
Ранее СМИ сообщали об эвакуации людей из корпуса больницы из-за возникшего возгорания.
В здании наблюдалось сильное задымление, пишут Дни.Ру.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС.