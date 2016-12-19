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Приморье отдало подряд на 20,7 млрд на участок дороги без конкурса

Большая часть суммы выделена из федерального бюджета

В Приморском крае департамент транспорта и дорожного хозяйства отдал контракт на 20,67 млрд рублей для строительства автодороги в порт Восточный без проведения конкурса.

Окончание работ намечено на декабрь 2020 года. Речь идет об участке 18,5–40,8 км дороги Владивосток – Находка – порт Восточный. Большая часть суммы в размере 18,7 млрд рублей выделены из федерального бюджета, остальные — из краевого, сообщает агентство «Прайм».

Какая компания получила данный контракт, в закупочной документации не уточняется.

Автодорога Владивосток – Находка – порт Восточный является частью международного транспортного коридора «Приморье-1» (Харбин – Суйфэньхэ – Гродеково – Владивосток/Восточный/Находка – порты АТР).

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Приморье отдало подряд на 20,7 млрд на участок дороги без конкурса

Большая часть суммы выделена из федерального бюджета

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