Грузы поехали в обход столицы

В 2016 году на российском логистическом рынке активно шли процессы рационализации и оптимизации бизнеса. Например, всё больше компаний выстраивают логистические цепочки без заезда в Москву, что раньше было очень затруднительно. Кроме того, увеличился спрос на перевозку сборных грузов — когда в одном транспортном средстве перевозятся грузы нескольких отправителей, которые потом делят сумму расходов между собой, что позволяет значительно экономить. Под потребности клиентов ряд транспортных компаний также развивают новые компетенции и предлагают курьерские услуги.

О сокращении грузопотоков, которые долгие годы традиционно шли через столицу, говорит уменьшение доли складских площадей в черте города, считает начальник отдела логистических операций компании DPD в России Дмитрий Воеводин.

— На это влияют, в частности, запрет на въезд средне- и крупнотоннажного транспорта в пределы МКАД и создание транспортного каркаса (проект в «новой Москве», согласно которому будут построены автодороги, дополнительные линии метро и трамваев. — «Известия»). Эти ограничения перенаправили поток средне- и крупнотоннажных транзитных авто на бетонные кольца Москвы. Или же заставили водителей рассчитывать свой маршрут таким образом, чтобы подъезжать к столице в ночное время, — сказал Дмитрий Воеводин.

По его словам, немаловажную роль сыграли и привлекательные условия для грузовладельцев, которые смогли предложить логистические парки в Московской и соседних областях.

Руководитель транспортной службы логистической компании ПЭК Игорь Алексашов напомнил, что раньше через Москву проходило до 75% грузопотока. Сейчас эта цифра, по его данным, опустилась до 35%.

— Объем межрегиональных перевозок, наоборот, вырос: если раньше пропорция получения и отправки грузов в регионах составляла 90 к 10%, то сейчас этот параметр выровнялся до паритетных значений. Это происходит, в частности, из-за снижения объемов импорта — традиционно его основной поток приходился на столичный регион. Играет свою роль и развитие производства в России, — уверен эксперт.

На сегодняшний день даже поставки овощей и фруктов в такой крупнейший центр потребления, как Москва, не столь масштабны, как ранее. По словам директора по копакингу FM Logistic Тома Латиля, объясняется это ограниченными сроками их хранения.

— Для снабжения населения качественной продукцией в регионах создаются упаковочные центры, которые сохраняют продукты на более длительный срок, чем при поставке навалом, — отметил Том Латиль.

В этом году сохранилась и положительная динамика спроса на сборные доставки грузов, которая наметилась еще в прошлом году.

— Мы видим, что растет популярность доставок грузов «день в день», поскольку клиенты хотят получать товар быстро. Этот тренд связан с развитием онлайн-торговли и, следовательно, с увеличением числа игроков электронной коммерции, — заявил представитель ПЭК.

В связи с этим, по его словам, многие транспортные компании, которые специализируются на доставке сборных грузов, сейчас запускают направление курьерской доставки.

— Здесь необходимо учитывать специфику бизнеса. То есть быстро перестроиться на курьерскую доставку смогут компании, которые уже специализируются на скоростной доставке мелких грузов. Но если компания занимается только сборными грузоперевозками, лучше выделить отдельно сегмент бизнеса для доставки «день в день», — сказал Игорь Алексашов.

В DPD считают, что увеличение спроса на сборные грузы происходит из-за оптимизации расходов на хранение и обработку продукции в регионах, а также за счет исключения из цепочки поставок региональных складских зон и их укрупнения в Москве и Московской области.

— Год еще не завершен, и рано говорить о подведении итогов, но уже сейчас можно отметить, что рынок сборных грузов растет прежними темпами независимо от кризисных явлений, — заявил Дмитрий Воеводин.

Он также отметил, что перевозка сборных грузов позитивно влияет на дорожную ситуацию, так как с ростом объема перевозок, одновременной оптимизацией грузовых потоков и загруженности самих транспортных средств не происходит увеличения количества грузовиков на дорогах.

— Если говорить о рынке перевозимых товаров «день в день», то такой сегмент рынка есть, правда, его рост не настолько стремителен, как классическая экспресс-доставка. Дело в том, что логистика «одного дня» пока слабо отработана в России, а ценовое предложение достаточно высоко из-за незначительных объемов перевозок и отсутствия возможности построения эффективных маршрутов. Скорее всего, данный сегмент рынка будет расти, но конкурентным и сильно востребованным на рынке сборных грузов станет не так скоро, — полагает представитель DPD.

Дополнительной тенденцией, которая в ближайшем будущем будет более заметна на рынке, станет удовлетворение потребности транспортных компаний в мобильных инструментах для бизнеса, уверены в ПЭК.

— Сейчас на рынке практически нет универсальной IT-системы для работы со сборными грузами, учитывающей масштаб нашей страны. Но наблюдается явный прогресс: постепенно заявляют о себе всё больше компаний — разработчиков таких систем, появляются иностранные игроки, ситуация с каждым годом улучшается, — сообщил Игорь Алексашов.