Победитель чемпионата по тетрису выиграл квартиру

Кировский программист Евгений Кропачев победил в первом всероссийском чемпионате по тетрису и выиграл квартиру. Победитель увлекается тетрисом в течение 26 лет.

В ходе чемпионата Кропачев набрал 50 тысяч очков. Призом оказался сертификат на 1-комнатную квартиру в строящемся квартале «Тетрис» в Красногорске в 2 км от МКАД.

Как пояснил Сергей Колтунов, председатель совета директоров ГК «Садовое кольцо», небольшая площадь квартиры – всего 23 кв м – не должна смущать, поскольку проект является авторским и поэтому – очень вместительным.

В отборочном туре «Тетрисмании» оказалось 15 человек из 16 тысяч претендентов. Участники, которые заняли 2-е и 3-е места в финале, получили скидки на покупку квартиры водном из девяти корпусов квартала «Тетрис», сообщает телеканал «360».

Следующая «Тетрисмания» запланирована на весну 2017 года.