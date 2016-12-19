Нападение на посла РФ в Турции. Хроника событий

Москва находится в контакте со всеми официальными лицами Турции в связи с покушением на Андрея Карлова.

"По поступающей информации, российского посла забрали в медицинское учреждение. Мы проверяем, находимся в контакте со всеми официальными лицами Турции", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.