Нападение на посла РФ в Турции. Хроника событий

62-летний Андрей Карлов убит в галерее, где выступал с речью
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
2016-12-19 19:45:00
В Анкаре произошло нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова. Дипломат получил два выстрела в спину во время выступления с речью в галерее.
2016-12-19 19:50:00
МИД РФ подтвердил инцидент, о нем доложено президенту РФ Владимиру Путину. Кремль проверяет информацию.
2016-12-19 19:57:00
Андрей Карлов скончался, сообщает «РИА Новости».
2016-12-19 19:57:00
В сети появилось видео с места происшествия.
2016-12-19 20:01:00
СМИ сообщают о трех пострадавших в результате стрельбы в галерее.
2016-12-19 20:01:00
Напавший на посла РФ ликвидирован.
2016-12-19 20:02:00
Вашингтон осуждает нападение на российского посла в Турции. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Турции.
2016-12-19 20:04:00
Мужчина, выстреливший в посла, кричал об Алеппо, сообщает CNN-Turk.
2016-12-19 20:16:00
Посольство РФ не подтверждает гибель посла Андрея Карлова, передает ТАСС со ссылкой на представителя российского дипведомства.
2016-12-19 20:18:00
2016-12-19 20:19:00
Власти Турции усилили охрану посольства России в Анкаре после покушения на посла, передает "РИА Новости".
2016-12-19 20:20:00
Москва находится в контакте со всеми официальными лицами Турции в связи с покушением на Андрея Карлова.
"По поступающей информации, российского посла забрали в медицинское учреждение. Мы проверяем, находимся в контакте со всеми официальными лицами Турции", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2016-12-19 20:25:00
МИД РФ сообщил о смерти посла Андрея Карлова. Он скончался от полученных ран.
2016-12-19 20:26:00
МИД РФ квалифицирует нападение на посла РФ как теракт. Вопрос об убийстве Андрея Карлова будет поднят в СБ ООН.
2016-12-19 20:27:00
Заявление официального представителя МИД РФ о смерти Андрея Карлова.
2016-12-19 20:29:00
В ООН осудили убийство посла России в Турции, заявил официальный представитель организации.
2016-12-19 20:30:00
Мэр Анкары заявил, что покушение на жизнь посла РФ в Турции направлено на разрушение российско-турецких отношений.
2016-12-19 20:32:00
В результате покушения на Андрея Карлова другие россияне не пострадали: трое раненых не являются гражданами РФ, сообщил источник в российском посольстве, передает ТАСС.
2016-12-19 20:33:00
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий: "Убийство посла РФ в Турции не должно нанести ущерб отношениям Москвы и Анкары".
2016-12-19 20:35:00
В МИД РФ сообщили, что Россия начинает получать соболезнования по поводу гибели Андрея Карлова в Анкаре. Первое соболезнование получено от Федерики Могерини. В ЕС также осудили покушение.
2016-12-19 20:38:00
Турецкие СМИ: при входе в галерею убийца посла предъявил удостоверение сотрудника полиции.
2016-12-19 20:39:00
Мэр Анкары: за нападением на посла РФ в Турции могут стоять те же преступники, что ранее сбили российский самолет.
2016-12-19 20:41:00
Леонид Слуцкий: "Нового витка охлаждения отношений России и Турции, несмотря на трагедию в Анкаре, не будет. Покушение на посла РФ в Турции не повлияет на российско-турецкие отношения".
2016-12-19 20:42:00
Слуцкий предлагает усилить безопасность российских посольств в Турции и странах Ближнего Востока.
2016-12-19 20:44:00
Мария Захарова: "Убийцы посла РФ в Турции Андрея Карлова будут наказаны".
2016-12-19 20:46:00
Постпред США в ООН Саманта Пауэр написала в своем Twitter: "Решительно осуждаем варварское нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова и несколько других лиц. Наши мысли с пострадавшими и их семьями".
2016-12-19 20:48:00
Убийца Андрея Карлова был полицейским в Анкаре, сообщает Reuters.
2016-12-19 20:50:00
Совет Федерации: гибель посла РФ в Турции — это просчет турецкой полиции, и об этом должно быть заявлено по дипломатическим каналам.
2016-12-19 20:53:00
Зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич в эфире телеканала "Россия 24": "Это большой просчет турецких правоохранительных органов. Вне всяких сомнений, они обязаны были, особенно после недавних терактов (в Турции), а также в связи с событиями в Сирии, обеспечить безопасность столь высокого дипломатического гостя".
2016-12-19 20:56:00
Здание посольства Турции в Москве взято под усиленную круглосуточную охрану.
2016-12-19 20:58:00
На убийство посла РФ в Турции отреагировал глава МИД Великобритании Борис Джонсон: "Шокирован подлым убийством российского посла в Турции. Думаю о его семье. Я осуждаю это трусливое нападение", — написал он в своем Twitter.
2016-12-19 20:59:00
В МИД ФРГ решительно осудили нападение на Андрея Карлова: "Мы осуждаем убийство российского посла в Турции самым решительным образом. Наши мысли — с его семьей", — говорится в сообщении немецкого дипведомства в Twitter.
2016-12-19 21:00:00
Убийца Андрея Карлова был уволен из полиции в рамках расследования попытки госпереворота 15 июля как участник террористической организации, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.
2016-12-19 21:01:00
Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов написал в своем Twitter, что все виновные в террористическом нападении на посла РФ в Турции будут сурово наказаны.
2016-12-19 21:03:00
Французский президент Франсуа Олланд также решительно осудил убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова в Анкаре. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.
2016-12-19 21:05:00
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Facebook: "Сегодня в ходе публичного мероприятия в Анкаре неизвестный открыл хаотичный огонь. В результате этого террористического акта от полученного ранения скончался посол России в Турции Андрей Карлов. Уникальный дипломат, блестящий профессионал. Преступление должно быть расследовано, преступники должны быть наказаны".
2016-12-19 21:07:00
В Ростуризме просит российских туристов, которые сейчас находятся на территории Турции, избегать мест массового скопления людей и быть осторожными, говорится в заявлении ведомства.
2016-12-19 21:09:00
Вашингтон закрыл свое посольство в связи с информацией о стрельбе в Анкаре, в результате которой погиб посол РФ в Турции. "Посольство закрыто в данный момент из-за произошедшей стрельбы поблизости", — отмечается в сообщении дипведомства в Twitter.
2016-12-19 21:10:00
Анкара выразила российскому народу глубокие соболезнования в связи с трагедией с послом РФ, это общая боль — посольство Турции.
2016-12-19 21:12:00
Премьер-министр Италии Паоло Джентилони также выразил солидарность России в связи с убийством Андрея Карлова.
"Мы выражаем близость и солидарность РФ в связи с ужасным убийством посла Карлова в Анкаре", - написал Джентилони в Twitter.
2016-12-19 21:14:00
Глава МИД Австрии прокомментировал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, назвав его чудовищным актом насилия. "Полностью осуждаю убийство российского посла в Анкаре. Чудовищный акт насилия. Наши мысли с его семьей", - говорится в сообщении министра Себастьяна Курца в Twitter.
2016-12-19 21:16:00
Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова: "Я осуждаю убийство посла России в Турции. Мои соболезнования его семье и российскому народу. Нет оправданий такому отвратительному акту", - сказал он в Брюсселе, передает ТАСС.
2016-12-19 21:20:00
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил соболезнования и отметил, что сейчас турецкие власти должны предпринять максимум усилий для выяснения всех обстоятельств, передает "Эхо Москвы".
2016-12-19 21:25:00
Следственный комитет РФ возбудил дело по факту нападения на российского посла в Турции.
2016-12-19 21:36:00
Жена Андрея Карлова экстренно госпитализирована после известия о гибели супруга. Как сообщает Life.Ru, женщина была рядом с послом во время его выступления на выставке.
2016-12-19 22:03:00
Вашингтон готов предложить помощь РФ и Турции в расследовании убийства Андрея Карлова. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении госсекретаря США Джона Керри, осудившего "подлое нападение" на российского дипломата.
2016-12-19 22:05:00
Глава МВД Турции подтвердил, что убийца посла был полицейским и более четырех лет проработал в службе безопасности.
2016-12-19 22:20:00
Глава МВД Турции заявил, что убийца посла — молодой человек 1994 года рождения, служивший в полиции
2016-12-19 22:25:00
В Москву прибыл глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
2016-12-19 22:45:00
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал случившееся, назвав убийство посла подлым. Он подчеркнул, что необходимо узнать, "кто направлял руку убийцы".
"Это провокация, направленная на срыв российско-турецких отношений", — подчеркнул президент.