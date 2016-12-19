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Нападение на посла РФ в Турции. Хроника событий

62-летний Андрей Карлов убит в галерее, где выступал с речью

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

 2016-12-19 19:45:00

В Анкаре произошло нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова. Дипломат получил два выстрела в спину во время выступления с речью в галерее.

 2016-12-19 19:50:00

МИД РФ подтвердил инцидент, о нем доложено президенту РФ Владимиру Путину. Кремль проверяет информацию.

 2016-12-19 19:57:00

Андрей Карлов скончался, сообщает «РИА Новости».

 2016-12-19 19:57:00

  В сети появилось видео с места происшествия.

 2016-12-19 20:01:00

СМИ сообщают о трех пострадавших в результате стрельбы в галерее.

 2016-12-19 20:01:00

Напавший на посла РФ ликвидирован.

 2016-12-19 20:02:00

 Вашингтон осуждает нападение на российского посла в Турции. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Турции.

2016-12-19 20:04:00 

Мужчина, выстреливший в посла, кричал об Алеппо, сообщает CNN-Turk.

 2016-12-19 20:16:00

Посольство РФ не подтверждает гибель посла Андрея Карлова, передает ТАСС со ссылкой на представителя российского дипведомства.

2016-12-19 20:18:00 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Карлова госпитализировали.

 

 2016-12-19 20:19:00

Власти Турции усилили охрану посольства России в Анкаре после покушения на посла, передает "РИА Новости".

2016-12-19 20:20:00 

Москва находится в контакте со всеми официальными лицами Турции в связи с покушением на Андрея Карлова.

"По поступающей информации, российского посла забрали в медицинское учреждение. Мы проверяем, находимся в контакте со всеми официальными лицами Турции", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

 2016-12-19 20:25:00

МИД РФ сообщил о смерти посла Андрея Карлова. Он скончался от полученных ран.

 2016-12-19 20:26:00

МИД РФ квалифицирует нападение на посла РФ как теракт. Вопрос об убийстве Андрея Карлова будет поднят в СБ ООН.

2016-12-19 20:27:00 

Заявление официального представителя МИД РФ о смерти Андрея Карлова.

2016-12-19 20:29:00 

В ООН осудили убийство посла России в Турции, заявил официальный представитель организации.

 2016-12-19 20:30:00

Мэр Анкары заявил, что покушение на жизнь посла РФ в Турции направлено на разрушение российско-турецких отношений.

 2016-12-19 20:32:00

В результате покушения на Андрея Карлова другие россияне не пострадали: трое раненых не являются гражданами РФ, сообщил источник в российском посольстве, передает ТАСС.

 2016-12-19 20:33:00

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий: "Убийство посла РФ в Турции не должно нанести ущерб отношениям Москвы и Анкары".

 2016-12-19 20:35:00

  В МИД РФ сообщили, что Россия начинает получать соболезнования по поводу гибели Андрея Карлова в Анкаре. Первое соболезнование получено от Федерики Могерини. В ЕС также осудили покушение. 

 2016-12-19 20:38:00

Турецкие СМИ: при входе в галерею убийца посла предъявил удостоверение сотрудника полиции.

 2016-12-19 20:39:00

Мэр Анкары: за нападением на посла РФ в Турции могут стоять те же преступники, что ранее сбили российский самолет.

 2016-12-19 20:41:00

Леонид Слуцкий: "Нового витка охлаждения отношений России и Турции, несмотря на трагедию в Анкаре, не будет. Покушение на посла РФ в Турции не повлияет на российско-турецкие отношения".

 2016-12-19 20:42:00

Слуцкий предлагает усилить безопасность российских посольств в Турции и странах Ближнего Востока.  

2016-12-19 20:44:00 

Мария Захарова: "Убийцы посла РФ в Турции Андрея Карлова будут наказаны".

 2016-12-19 20:46:00

Постпред США в ООН Саманта Пауэр написала в своем Twitter: "Решительно осуждаем варварское нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова и несколько других лиц. Наши мысли с пострадавшими и их семьями".

 2016-12-19 20:48:00

Убийца Андрея Карлова был полицейским в Анкаре, сообщает Reuters.

2016-12-19 20:50:00 

Совет Федерации: гибель посла РФ в Турции — это просчет турецкой полиции, и об этом должно быть заявлено по дипломатическим каналам.

2016-12-19 20:53:00 

Зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич в эфире телеканала "Россия 24": "Это большой просчет турецких правоохранительных органов. Вне всяких сомнений, они обязаны были, особенно после недавних терактов (в Турции), а также в связи с событиями в Сирии, обеспечить безопасность столь высокого дипломатического гостя".

 2016-12-19 20:56:00

Здание посольства Турции в Москве взято под усиленную круглосуточную охрану.

2016-12-19 20:58:00

На убийство посла РФ в Турции отреагировал глава МИД Великобритании Борис Джонсон: "Шокирован подлым убийством российского посла в Турции. Думаю о его семье. Я осуждаю это трусливое нападение", — написал он в своем Twitter.  

 2016-12-19 20:59:00

 В МИД ФРГ решительно осудили нападение на Андрея Карлова: "Мы осуждаем убийство российского посла в Турции самым решительным образом. Наши мысли — с его семьей", — говорится в сообщении немецкого дипведомства в Twitter.

 2016-12-19 21:00:00

Убийца Андрея Карлова был уволен из полиции в рамках расследования попытки госпереворота 15 июля как участник террористической организации, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

 2016-12-19 21:01:00

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов написал в своем Twitter, что все виновные в террористическом нападении на посла РФ в Турции будут сурово наказаны.

2016-12-19 21:03:00

Французский президент Франсуа Олланд также решительно осудил убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова в Анкаре. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

 2016-12-19 21:05:00

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Facebook: "Сегодня в ходе публичного мероприятия в Анкаре неизвестный открыл хаотичный огонь. В результате этого террористического акта от полученного ранения скончался посол России в Турции Андрей Карлов. Уникальный дипломат, блестящий профессионал. Преступление должно быть расследовано, преступники должны быть наказаны".

 2016-12-19 21:07:00

В Ростуризме просит российских туристов, которые сейчас находятся на территории Турции, избегать мест массового скопления людей и быть осторожными, говорится в заявлении ведомства.

 2016-12-19 21:09:00

Вашингтон закрыл свое посольство в связи с информацией о стрельбе в Анкаре, в результате которой погиб посол РФ в Турции. "Посольство закрыто в данный момент из-за произошедшей стрельбы поблизости", — отмечается в сообщении дипведомства в Twitter.

2016-12-19 21:10:00

Анкара выразила российскому народу глубокие соболезнования в связи с трагедией с послом РФ, это общая боль — посольство Турции.

  2016-12-19 21:12:00

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони также выразил солидарность России в связи с убийством Андрея Карлова.

"Мы выражаем близость и солидарность РФ в связи с ужасным убийством посла Карлова в Анкаре", - написал Джентилони в Twitter.

 2016-12-19 21:14:00

Глава МИД Австрии прокомментировал убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, назвав его чудовищным актом насилия. "Полностью осуждаю убийство российского посла в Анкаре. Чудовищный акт насилия. Наши мысли с его семьей", - говорится в сообщении министра Себастьяна Курца в Twitter. 

  2016-12-19 21:16:00

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова: "Я осуждаю убийство посла России в Турции. Мои соболезнования его семье и российскому народу. Нет оправданий такому отвратительному акту", - сказал он в Брюсселе, передает ТАСС.

 2016-12-19 21:20:00

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил соболезнования и отметил, что сейчас турецкие власти должны предпринять максимум усилий для выяснения всех обстоятельств, передает "Эхо Москвы".

2016-12-19 21:25:00 

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту нападения на российского посла в Турции.

 2016-12-19 21:36:00

 Жена Андрея Карлова экстренно госпитализирована после известия о гибели супруга. Как сообщает Life.Ru, женщина была рядом с послом во время его выступления на выставке.

 2016-12-19 22:03:00

Вашингтон готов предложить помощь РФ и Турции в расследовании убийства Андрея Карлова. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении госсекретаря США Джона Керри, осудившего "подлое нападение" на российского дипломата.

2016-12-19 22:05:00 

Глава МВД Турции подтвердил, что убийца посла был полицейским и более четырех лет проработал в службе безопасности. 

 2016-12-19 22:20:00

 Глава МВД Турции заявил, что убийца посла — молодой человек 1994 года рождения, служивший в полиции

 2016-12-19 22:25:00

  В Москву прибыл глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

 2016-12-19 22:45:00

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал случившееся, назвав убийство посла подлым. Он подчеркнул, что необходимо узнать, "кто направлял руку убийцы".

"Это провокация, направленная на срыв российско-турецких отношений", — подчеркнул президент.  

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Нападение на посла РФ в Турции. Хроника событий

Нападение на посла РФ в Турции. Хроника событий62-летний Андрей Карлов убит в галерее, где выступал с речью

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