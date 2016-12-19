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МИД: посол РФ в Турции погиб в результате нападения

Москва считает происшествие терактом

Посол России в Турции Андрей Карлов погиб в результате нападения в столице страны Анкаре, подтвердил в понедельник вечером МИД РФ.

Москва квалифицирует это происшествие как теракт и получила от властей Турции заверения в том, что виновные в покушении будут наказаны.

«Скончался российский посол <...> Квалифицируем случившееся как террористический акт», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вопрос будет поставлен перед членами СБ ООН, добавила она. «Терроризм не пройдет. Мы будем решительно с ним бороться», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

По данным СМИ, 62-летний глава российской дипмиссии получил два выстрела в спину в галерее, где он выступал с речью.

Нападавший застрелен турецкими силовиками.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

МИД: посол РФ в Турции погиб в результате нападения

Москва считает происшествие терактом

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