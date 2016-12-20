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Центр управления полетами обокрали на 300 млн рублей

Басманный суд арестовал обвиняемых в мошенничестве строителей, сорвавших программу реконструкции трех зданий ЦУПа

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Басманный суд столицы по представлению Следственного комитета и ФСБ арестовал на два месяца главу компании «Дельта-Строй» Александра Осипова и его сотрудника Алексея Тигиева по подозрению в крупном мошенничестве при реконструкции Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве. Сумма ущерба оценивается следствием в 314 млн рублей.

Как говорится в представленных в суд документах, договор о проведении реконструкции и технического перевооружения трех корпусов ЦУПа был заключен 29 июля 2013 года между ФГУП ЦНИИмаш (головная научная организация «Роскосмоса», на чьей территории находится ЦУП) и ФГУП «Спецстройтехнологии» (ССТ) при Спецстрое России. Сумма контракта составила 1,047 млрд рублей. Позднее ЦНИИмаш перевел на счет ССТ аванс на сумму 838,7 млн рублей.

В июле 2014 года ССТ заключил договор о проведении работ со своим субподрядчиком — компанией ООО «Дельта-Строй», на счета которой в 2014–2015 годах в качестве аванса было перечислено 314,9 млн рублей. Вот эти трансферы следствие и посчитало преступлением, соответствующим содержанию ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц»). В документах, предоставленных следствием в суд, подчеркивается, что на момент заключения договора между ССТ и «Дельта-Строй» обе стороны прекрасно понимали, что они делают. 

«Неустановленные лица, в том числе из числа сотрудников ССТ и «Дельта-Строй», вступив между собой в преступный сговор и имея умысел на хищение части средств путем мошенничества, организовали заключение субподрядного договора», — говорится в документах.

В ССТ с версией следствия не согласились. 

— В 2013 году ССТ по результатам конкурсных процедур заключило с ООО «Дельта-Строй» договор на оказание услуг. Работы подрядчиком выполнены не были, в связи с чем предприятие взыскало в результате судебных процедур аванс, ранее перечисленный субподрядной организации, — заявили «Известиям» в ССТ. — В настоящее время 300 млн рублей уже возмещено предприятию, оставшиеся 14 млн рублей будут перечислены в ближайшее время.

Реконструкция ЦУПа в результате проведена не была.

— Госконтракт с ФГУП «Спецстройтехнология» по реконструкции ЦУПа расторгнут, — заявили в ЦНИИмаше. — Направлен иск о возврате аванса. В ноябре 2016 года в госкорпорацию «Роскосмос» направлено предложение о включении инвестпроекта с новыми технико-экономическими показателями в Федеральную космическую программу на 2016–2025 годы. ЦУП работает в штатном режиме и выполняет весь объем задач, возложенный на него «Роскосмосом».

Не состоявшаяся реконструкция ЦУПа — это не единственный строительный проект ЦННИИмаша, который сорвался из-за вскрывшихся мошеннических схем при строительстве. Примерно то же самое произошло со зданием «Центра контроля и подтверждения характеристик системы ГЛОНАСС». Его строительство было начато в июне 2010 года на средства федеральной целевой программы ГЛОНАСС. По изначальному проекту на строительство здания было предусмотрено 1,050 млрд рублей. Подрядчиком было выбрано 5-е управление специального строительства при Спецстрое России. В 2011 году стало ясно, что смета строительства превышена более чем на 40%. 

Проведенные тогда же экспертами предприятия тесты показали, что подрядчик занимается подтасовками: например, крупнощитовая опалубка здания была выдана за скользящую, что позволило увеличить смету по данному виду работ более чем в два раза. Дополнительных средств на проект выделено не было, поэтому здание оставлено незавершенным, строительные работы прекращены в декабре 2011 года — когда закончилось действие федеральной целевой программы ГЛОНАСС на 2002–2011 годы. В начале 2013 года незавершенным строительством заинтересовалась ФСБ: сотрудники спецслужбы проверили строительство и потом материалы проверки передали в СК, где позднее было возбуждено уголовное дело.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Центр управления полетами обокрали на 300 млн рублей

Центр управления полетами обокрали на 300 млн рублейБасманный суд арестовал обвиняемых в мошенничестве строителей, сорвавших программу реконструкции трех зданий ЦУПа

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