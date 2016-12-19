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Путин: убийство посла — подлая провокация

Президент подчеркнул, что это преступление совершено с целью сорвать российско-турецкие отношения

Российский президент Владимир Путин прокомментировал убийство посла РФ в Турции в Анкаре, подчеркнув, что оно было подлым.

«Сегодня подло убит посол в России Карлов Андрей Геннадьевич. Я прежде всего приношу самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким нашего товарища, который ушел из жизни», — сказал глава государства на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Совершенное преступление — это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном и другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта», — добавил президент.

Путин также подчеркнул, что необходимо выяснить, «кто направлял руку убийцы».

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Путин: убийство посла — подлая провокация

Президент подчеркнул, что это преступление совершено с целью сорвать российско-турецкие отношения

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