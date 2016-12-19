Путин поручил представить посла Карлова к госнаграде

Президент России Владимир Путин поручил представить к государственной награде убитого в Турции российского посла Андрея Карлова.

Путин отметил, что Карлов ушел из жизни на боевом посту, передает «РИА Новости».

«Прошу Министерство иностранных дел представить его посмертно к государственной награде и сделать предложение по увековечению его памяти», — сказал президент.

В своем обращении по поводу убийства Андрея Карлова Путин также назвал его подлым поступком, направленным на срыв сирийского урегулирования и расстройство российско-турецких отношений.