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Путин поручил представить посла Карлова к госнаграде

Президент РФ отметил заслуги убитого дипломата

Президент России Владимир Путин поручил представить к государственной награде убитого в Турции российского посла Андрея Карлова.

Путин отметил, что Карлов ушел из жизни на боевом посту, передает «РИА Новости».

«Прошу Министерство иностранных дел представить его посмертно к государственной награде и сделать предложение по увековечению его памяти», — сказал президент.

В своем обращении по поводу убийства Андрея Карлова Путин также назвал его подлым поступком, направленным на срыв сирийского урегулирования и расстройство российско-турецких отношений.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Путин поручил представить посла Карлова к госнаграде

Президент РФ отметил заслуги убитого дипломата

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